Amici 2017, per la finale cambia il regolamento: ecco cosa accadrà per la prima volta durante la finalissima

Cambia il regolamento ad Amici 2017 e Maria De Filippi stravolge la finale del talent di Canale 5: ecco la novità principale nel regolamento e cosa si prevede possa accadere in puntata

24 Maggio 2017

Si avvicina a grandi passi il giorno della finale di Amici 2017: i finalisti, dopo l'eliminazione di Mike Bird, sono Riccardo, Federica, Andreas (squadra blu) e Sebastian (squadra bianca), due cantanti e due ballerini.

A differenza degli altri anni e delle altre finali, stavolta il meccanismo che porterà a decretare il vincitore finale sarà diverso: mentre nelle scorse edizioni si disputavano "finaline" separate di danza e canto, quest'anno è stata inserita la regola che a sfidarsi nell'ultimo scontro individuale dovranno essere obbligatoriamente un ballerino e un cantante. Se allo scontro finale dovessero arrivare ad esempio due cantanti, passerà solo quello che ha preso più voti e si scontrerebbe con il ballerino che a sua volta ha preso più voti.

Si potrà votare su Witty Tv, su Twitter, sull'App Mediaset Fan e tramite sms. In studio sarà presente anche una giuria formata da giornalisti di agenzie, carta stampata e siti web, alla quale spetterà il compito di conferire il premio della critica.

Un bel cambiamento, che prevede uno scontro intercategoria: un tentativo per dare importanza anche alla categoria danza, che perde un po' terreno di fronte a quella del canto (ed in effetti come vincitore di Amici si ricorda poi solo quello della categoria canto), oppure la constatazione che quest'anno sono ancora in gioco due ballerini molto forti?

Certamente quest'anno c'è la possibilità -non trascurabile- che a trionfare ad Amici sia un ballerino: sia Andreas che Sebastian sono infatti molto amati dal pubblico di Amici, che potrebbe decidere di premiare uno dei due.

foto @twitter - archivio