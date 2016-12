Michele Bravi sbarca su TeenNick con #MusicParty

Michele Bravi sbarca su Nickelodeon +1 con la Top 10 #MusicParty. Il canale dal 2 all'8 gennaio diventerà TeenNick #MusicParty.

di Grazia Cicciotti - 27 Dicembre 2016

Michele Bravi sbarca su Teen Nick con #MusicParty

Dal 2 all’8 gennaio il canale Nickelodeon +1 (canale 606 di Sky) diventa TeenNick #MusicParty, un flusso senza fine di musica e serie tv con la partecipazione straordinaria di Michele Bravi.

Il palinsesto è infatti ovviamente composto da programmi e serie tv dedicati al mondo della musica pop e agli idoli dei teenager - Big Time Rush, Victorious, iCarly, School of Rock e Game Shakers - mentre Michele Bravi presenterà la Top 10 #MusicParty. Dalla sua camera, il cantante che vedremo a breve sul palco di Sanremo presenterà i 10 top brani da ascoltare durante i party.

Gli appuntamenti sono due al giorno: si inizia lunedì 2 gennaio alle 14.20 per bissare poi alle 20.00. Il resto della settimana gli orari invece cambiano (l’hashtag ufficiale è #MusicParty).

TeenNick è il terzo canale del network Nickelodeon inaugurato a dicembre 2015 e presente normalmente sul canale 620 di Sky. È il canale dedicato ai pre-adolescenti e offre ai suoi giovani telespettatori una programmazione ampia e varia, con le live action più belle ed esclusive che ruotano attorno ai temi della magia, del mistero, della musica, dell’amicizia, il tutto arricchito da tanto divertimento.

Il network di Nickelodeon, il cui successo nasce dalla forza dei suoi contenuti all’avanguardia, innovativi e dirompenti, interpreti del linguaggio universale e attuale del divertimento, è presente in Italia in esclusiva su Sky con il canale principale per ragazzi e famiglie Nickelodeon (Sky 605-606), il canale pre scolare NickJr (Sky 603-604) e TeenNick il canale dedicato al target teen (Sky 620).

foto@UfficioStampa