Mi rimpiangerai', il commento di Fabio Fazio che gela lo studio di Che tempo che fa

Sono bastate due parole dette da Fabio Fazio alla sua collega Luciana Littizzetto a gelare lo studio di Che tempo che fa. Il conduttore è pronto a lasciare la RAI? Ecco le parole che hanno messo in allarme i suoi fan

di Eleonora D'Urbano - 29 Maggio 2017

Fabio Fazio lascia la Rai e Che tempo che fa? Quelle parole suonano come un addio

Sono settimane che si vocifera che l'idillio tra Fabio Fazio e la Rai sia in procinto di terminare con un bel divorzio dopo tanti anni felici insieme: il popolare volto di Che Tempo che Fa fa parte di quel gruppo di conduttori sul piede di guerra con Viale Mazzini, pronti a lasciare tutto pur di non cedere al taglio degli stipendi per giornalisti e artisti fissato dal CdA a 240 mila euro.

Nella penultima puntata stagionale di Che tempo che fa Fabio Fazio si è lasciato sfuggire un commento che ha gelato lo studio e anche Luciana Littizzetto e che suona un po' come un vero e proprio addio agli spettatori che gli hanno regalato sempre ascolti davvero eccezionali.

“Mi rimpiangerai” ha esclamato Fazio rivolgendosi alla sua amica comica e gettando i fan in uno stato di allarme sui social tanto che in molti si sono chiesti, con una certa incredulità, se sia concreta la possibilità di lasciare la Rai.

“Non ditemi che #fazio va via...#chetempochefa” ha cinguettato una spettatrice, “Fazio, ti diverti così tanto, non te ne puoi andare!#chetempochefa #chefuoritempochefa” ha aggiunto un'altra.

Ma dove andrà Fabio Fazio una volta chiusa la parentesi con Viale Mazzini? Sulle pagine di Chi, fanno sapere che il conduttore sarebbe entrato a pieno titolo alla corte di Urbano Cairo e che a La7, dove è andato Andrea Salerno, autore di Gazebo, avrebbe strappato un contratto sostanzioso quanto quello che percepito in Rai. Addirittura sembra in via di realizzazione un nuovo progetto in prima serata per Fabio Fazio.

Qualcuno, però, si dice convinto che, insieme a Alberto Angela, Fabio Fazio accetterà la lusinghiera proposta di entrare a far parte del magico mondo di Sky. Soltanto a fine giugno, con la presentazione dei palinsesti Rai, si avrà un panorama più ampio e cristallino sulla situazione della tv di Stato e sui suoi principali attori.

Fotogallery@Social/UfficioStampa