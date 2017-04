'Mi hanno sputato in faccia', le accuse di Morgan ad Amici e Maria De Filippi: tapiro d'oro per lui da Striscia la notizia

Morgan torna di nuovo a parlare della diatriba tra lui e il programma Amici. 'Mi hanno sputato in faccia": questa è la pesante accusa di Morgan durante la consegna del Tapiro d'oro di Striscia la Notizia

27 Aprile 2017

Sabato scorso Emma Marrone è tornata ad Amici ed ha preso in mano le redini della squadra bianca, sostituendo Morgan: Maria De Filippi le ha dedicato una lettera nella quale, oltre a ringraziarla, lanciava qualche frecciata anche all'ex coach. Morgan, dal canto suo, è andato ospite a 'Ballando con le stelle' promettendo di raccontare una fantomatica verità che poi si è rivelata essere tutt'altro.

La vicenda Morgan-Amici, insomma, è ancora lontana da una chiusura e ci ha pensato Valerio Staffelli, armato di tapiro, a rinfocolare gli animi: l'inviato di Striscia si è infatti presentato da Morgan con il premio ed ha ottenuto da lui nuove dichiarazioni poco lusinghiere verso il programma di Maria De Filippi.

"Non l'ho combinata grossa -ha puntualizzato Morgan- me l'hanno combinata. Non si può invitare una persona a casa propria, sapendo chi è, e poi sputargli in faccia. È una cosa da maleducati. Quando non ti fanno parlare e suonare è un lager, perché nel regime la musica e la libertà di parola sono vietate. Ovunque si impedisca di parlare e fare arte è, dunque, un regime totalitario. Io sono comunista!"

Poi Morgan ha scherzato con Staffelli sulla discesa della curva degli ascolti al momento del suo ingresso a Ballando con le stelle, affermando che comunque su Rai1 ha potuto parlare. Ha poi escluso quaso categoricamente il suo ritorno ad Amici: "Torno da Maria solo se mi fa cantare l'Ave, o Maria, se mi chiedono scusa in modo corale. Volevo fare una rivoluzione intelligente e non l'ho potuta fare"

Anche la sostituta di Morgan, Emma Marrone, ha "vinto" il tapiro d'oro da Staffelli a causa dello scherzo di cui è stata vittima in puntata ad Amici, durante il quale un ballerino ha finto di palparla mentre cantava una canzone. Alla domanda di Staffelli su Morgan, però, la cantante salentina ha sorvolato dicendo: "Sul caso Morgan non mi sono fatta un'idea perchè non ho tempo, devo lavorare con i ragazzi e arrangiare i brani”

foto @Twitter -archvio