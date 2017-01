MasterChef Italia 6, Marco Vandoni e Marco Moreschi eliminati: la nostra intervista ai due concorrenti.

di Grazia Cicciotti - 20 Gennaio 2017

MasterChef Italia 6, Marco Vandoni e Marco Moreschi: 'Mariangela? La Rachida di questa edizione'

L’avventura nella cucina di MasterChef Italia è purtroppo terminata anche per Marco Vandoni e Marco Moreschi, accomunati dal nome e anche dalla tempistica dell’eliminazione.

Per entrambi è infatti stata fatale la quinta puntata del talent culinario: a Marco Moreschi la sfida supervisionata dal cattivissimo Heinz Beck - chef tre stelle Michelin del ristorante di Roma La Pergola - è costata il grembiule, mentre Marco Vandoni nulla ha potuto al Pressure Test (dove era tra l’altro arrivato senza neanche partecipare alla prova in esterna a Santorini).

C’è dispiacere, ovviamente, da parte dei due concorrenti - che incontriamo per scambiare due chiacchiere all’indomani della messa in onda della puntata con la loro eliminazione - ma anche tanta serenità e soddisfazione per aver partecipato al programma. Vandoni e Moreschi ci raccontano infatti il loro percorso senza rimpianti, sostenendo anzi che si sono creati dei bei rapporti tra i concorrenti (anche se su Mariangela non hanno peli sulla lingua, definendola un “personaggio costruito” con uno scopo ben preciso) e mostrando completa stima nei confronti dei quattro giudici.

Il bilancio per entrambi è quindi assolutamente positivo, per quanto sembrino incontrare qualche difficoltà nell’eleggere alla fine il possibile vincitore. Vi lasciamo alla videointervista per scoprire tutto quello che ci hanno raccontato i due concorrenti di MasterChef Italia 6.

