MasterChef Italia 6, anticipazioni quarta puntata: esterna in Alto Adige con condizioni metereologiche non ottimali.

di Grazia Cicciotti - 12 Gennaio 2017

MasterChef Italia 6, anticipazioni quarta puntata: doppia Mistery Box per gli chef

Dopo la prima tornata di sfide e pressure test, gli chef amatoriali di questa sesta edizione di MasterChef Italia sono rimasti in 18 e torneranno a contendersi il titolo giovedì 12 gennaio alle 21.15 su SkyUno HD.

Cosa accadrà in questa nuova puntata del talent show culinario più amato d’Italia? Stando alle anticipazioni di Sky, i quattro giudici - Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Joe Bastianich - metteranno i concorrenti “di fronte ad una doppia Mystery Box per capire un aspetto importante del loro carattere”.

“Ad attendere gli aspiranti chef nella MasterClass - si legge nelle anticipazioni ufficiali - ci sono una Mystery Box ‘Safe’, il cui contenuto è visibile e ‘sicuro’ e l'altra ‘Risk’, che contiene ingredienti a sorpresa. I più spregiudicati e coraggiosi scelgono di osare e la loro audacia viene premiata con 45 minuti di tempo a disposizione per preparare un piatto. Mentre gli altri che hanno deciso di puntare sulla certezza di ingredienti ‘a vista’, si ritrovano con solo 35 minuti per cucinare. Il migliore otterrà come sempre un vantaggio nell'Invention Test, che decreterà il capitano della brigata nella prova in esterna”.

Prova in esterna che stavolta condurrà gli chef in Alto Adige con condizioni metereologiche non proprio idilliache.

“All’interno del Parco Naturale dello Sciliar - continua la nota - dovranno cucinare un menu tipico tirolese per 60 pastori, in occasione della festa di inizio stagione delle malghe, quando i pastori salgono ai pascoli in altura con le mandrie. Le due brigate devono dimostrare di non tradire le tradizioni gastronomiche, di saper lavorare in squadra e soprattutto di rispettare tempi e quantità. La squadra che otterrà meno voti, dovrà affrontare il Pressure Test, dove un solo errore può costare l'eliminazione dalla cucina di MasterChef”.

foto@UfficioStampa