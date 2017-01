MasterChef 6, Vittoria e Alain eliminati: 'Non abbiamo rimpianti'

MasterChef 6, Vittoria e Alain eliminati: le nostre interviste ai due concorrenti, che parlano dei giudici e della loro avventura.

13 Gennaio 2017

MasterChef 6, Vittoria e Alain eliminati

È durata poco l’avventura di Vittoria Polloni e Alain Stratta nella cucina della sesta edizione di MasterChef Italia. La quarta serata - la seconda se non contiamo le audizioni - si è rivelata infatti fatale per la bresciana e il valdostano, caduti rispettivamente dopo l’Invention Test e dopo il Pressure Test che ha seguito l’esterna in Alto-Adige.

Non è piacevole, ovviamente, abbandonare così presto i fornelli del talent culinario più seguito d’Italia, anche se Vittoria e Alain sembrano averla presa con molta filosofia. Ammettono i propri errori e confessano anche che molto sia dipeso dalla fortuna, componente inevitabile in un “gioco” senza esclusione di colpi come può essere MasterChef.

I due chef amatoriali dicono tuttavia di non avere rimpianti, anzi di aver goduto pienamente di ogni momento del percorso e di averne fatto tesoro, tanto che Alain si dice certo di non poter più tornare alla vita di una volta, lontano dai fornelli.

Interrogati sugli altri concorrenti, Vittoria e Alain dimostrano però di avere opinioni differenti: Vittoria ammette di essere stata un po’ “asociale”, mentre Alain sembra aver legato con tutti, tanto da mantenere i rapporti con gli ex compagni di avventura anche ora che le registrazioni del programma sono terminate. Entrambi concordano tuttavia su chi sia il concorrente con cui è impossibile non litigare: stiamo ovviamente parlando di Mariangela, che in effetti sembra avere un talento nello scombinare gli equilibri. Abbiamo quindi chiesto a Vittoria e Alain se Mariangela ci sia o ci faccia. Ecco cosa ci hanno risposto...

