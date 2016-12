Masterchef 6, giudici ai nastri di partenza. Le nostre interviste a Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

di Grazia Cicciotti - 21 Dicembre 2016

Masterchef 6, giudici sempre più affiatati e attenzione agli sprechi alimentari

MasterChef Italia arriva alla sua sesta edizione, che debutterà su Sky Uno HD il 22 dicembre alle 21.15 con il team dei giudici assolutamente confermato. Carlo Cracco, Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, nel corso di 24 episodi, tornano dunque alle prese con l’impegno e le gaffe degli chef dilettanti, che anche quest’anno si contenderanno un premio di 100mila euro in gettoni d’oro e l’opportunità di pubblicare un libro di ricette (edito da Baldini & Castoldi).



Squadra che vince non si cambia, dunque, ma il formato richiede comunque la necessità di reinventarsi e di apportare qualche modifica (a partire dalla casa di produzione, che per questa edizione è Endemol Shine Italia): per la prima volta, ci saranno ben due prove esterne all’estero, in Grecia e Spagna, e verranno proposti nuovi meccanismi nelle prove.

“Le donne quest’anno saranno più aggressive e più toste” precisa poi Bruno Barbieri in conferenza stampa, sottolineando anche quanto sia vero il rapporto di stima reciproca e di amicizia tra i giudici.

“Mi sono divertito tanto - dichiara in proposito Cannavacciuolo - e il divertimento è la chiave del successo, perché vuol dire che c’è tanta positività”.

Grande attenzione, in questa stagione, è stata rivolta inoltre al tema degli sprechi alimentari, vero e proprio elemento narrativo e perno portante delle prove. Tanto che, alla fine di ogni Invention Test, i concorrenti avranno a disposizione una Doggy Bag per gli avanzi.

