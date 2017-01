MasterChef 6, Barbara e Maria eliminate: ecco la nostra intervista in cui le due concorrenti parlano della loro esperienza.

di Grazia Cicciotti - 28 Gennaio 2017

MasterChef 6, gli eliminati della sesta puntata: l'intervista a Barbara e Maria

Continuano le eliminazioni nella cucina di MasterChef Italia e, nel corso dell’ultima puntata, a dover abbandonare il gioco e il programma sono state Barbara D’Aniello e Maria Zaccagni. La prima è ‘caduta’ sotto la sempre fatale e difficilissima prova di pasticceria: l’intransigente Iginio Massari non ha infatti assolutamente apprezzato la presenza di ‘fiorellini’ sulla piramide di profiteroles; la seconda è stata invece ‘vittima’ di un difficilissimo pressure test, complicato anche dagli errori - pagati a caro prezzo - del compagno di squadra Daniele.

La domanda su quanto accaduto in puntata è, in effetti, inevitabile.

“Sicuramente Daniele ha sbagliato - mi risponde Maria - ma io ammetto che non c’ero con la testa. Non ero in formissima, avevo dei punti al dito e non riuscivo a gestire il pressure, che a dirla tutta era anche difficile. Non voglio colpevolizzare Daniele, in quell’occasione ho fatto i miei errori. Daniele ha sbagliato, ma ci vuole anche c*lo, diciamolo. In seguito lui si è scusato, si sentiva in colpa. Purtroppo durante il pressure non capisci niente”.

MasterChef Italia 6, gli ascolti della sesta puntata

MasterChef giunge al giro di boa della nuova edizione (la finale è in programma giovedì 9 marzo) con ascolti in crescita: dopo 12 dei 24 episodi previsti, gli ascolti del giovedì sera segnano una crescita del 34% rispetto allo scorso anno, arrivando a generare nei sette giorni una media per episodio di circa 2 milioni 500 mila spettatori.

Per quanto riguarda le puntate in onda ieri sera, sono state viste in media da 1 milione 516 mila spettatori, in crescita del 10% rispetto alle stesse puntate dello scorso anno. In particolare, l'episodio 11 (che ha visto l'eliminazione di Barbara) è stato seguito da 1.585.421 spettatori medi, mentre la dodicesima puntata (dove a togliersi il grembiule è stata Maria) ha ottenuto un ascolto di 1.447.391spettatori medi. Durante la fascia di MasterChef, Sky Uno è stato il 5° canale nazionale sul totale individue con il 5,35% di share e il 4° canale tra il pubblico 15-54 anni con il 7,83% di share, nonché il canale più visto della piattaforma Sky.

