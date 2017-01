MasterChef 6, anticipazioni quinta puntata: il tema 'seduzione', Heinz Beck ospite e la prima esterna all'estero dell'edizione.

di Grazia Cicciotti - 19 Gennaio 2017

MasterChef 6, anticipazioni quinta puntata: la cucina diventa ‘piccante'

La quinta puntata di questa sesta edizione di MasterChef Italia è alle porte. Stasera 19 gennaio alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno HD andrà infatti in onda un episodio veramente speciale del talent culinario più amato d’Italia: il tema portante sarà infatti la cucina come sinonimo di seduzione.

“Questa volta i giudici (Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco) mettono di fronte ai 16 aspiranti chef rimasti in gara una Mystery Box molto particolare che contiene solo ingredienti ‘sex killer’, dai sapori e dagli odori molto forti, che uccidono il desiderio e che possono trasformare un'occasione romantica in un grande flop. - si legge sulle anticipazioni ufficiali - Proprio con questi ingredienti in 45 minuti dovranno preparare un piatto adatto a una cena galante. Il migliore, che avrà saputo neutralizzare e utilizzare al meglio gli alimenti a disposizione, otterrà un vantaggio per l'Invention Test”.

Per l’Invention Test, MasterChef ha invece pensato bene di mettere in difficoltà i concorrenti con un ospite speciale, lo chef tre stelle Michelin Heinz Beck.

“Sotto tre cloche ci sono gli ingredienti di tre piatti ideati dallo chef de La Pergola - recitano ancora le indiscrezioni - e, con gli stessi ingredienti, gli chef amatoriali devono cercare di creare un piatto creativo e originale”.

Anche la prova in esterna sarà speciale, visto che MasterChef Italia travalica i confini nazionali ‘atterrando’ sull'isola di Santorini.

Le due brigate saranno impegnate “nella preparazione di un pranzo di nozze in stile ‘grosso, grasso matrimonio greco’ con i piatti tipici del Paese per 50 invitati. Chi meglio riuscirà a rendere indimenticabile la giornata più importante della vita dei due novelli sposi, si conquisterà la vittoria. Mentre, la squadra perdente dovrà affrontare un altro insidiosissimo Pressure Test al termine del quale qualcuno dovrà togliersi il grembiule e lasciare la cucina di MasterChef”.

Vi ricordiamo che i concorrenti rimasti in gara al momento sono 16 e che da qualche giorno sono aperti i casting per la prossima stagione di MasterChef Italia. Per iscriversi è necessario compilare il form online: masterchef.sky.it/casting.

