Marvel's Inhumans: ecco il teaser trailer della nuova serie TV

di Adele Ramazzotti - 08 Maggio 2017

Per vederla in tv dovremo aspettare il prossimo autunno, ma nell'attesa è stato rilasciato il primo teaser trailer di Marvel's Inhumans, la nuova serie TV tratta dal leggendario fumetto Marvel.

Una versione dei primi due episodi della leggendaria serie di fumetti Marvel's Inhumans verrà trasmessa in anteprima in tutto il mondo nei cinema IMAX per due settimane a partire al 1° settembre 2017, mentre l'intera serie sarà trasmessa dalla rete americana ABC che la manderà in ond acon un contenuto aggiuntivo esclusivo.

Marvel's Inhumans: sinossi

Un colpo di stato militare spezza la Famiglia Reale di Inhumans che riesce a malapena a scappare alle Hawaii dove le sorprendenti interazioni dei membri con il mondo lussureggiante e l'umanità che li circondano salvano non solo loro ma anche la Terra stessa.

Marvel's Inhumans esplora l'epica avventura mai raccontata prima della Famiglia Reale, incluso Black Bolt, l'enigmatico, imponente Re degli Inhumans, con una voce talmente potente che il minimo sussurro è in grado di distruggere un’intera città. Un colpo di stato militare spezza la Famiglia Reale di Inhumans che riesce a malapena a scappare alle Hawaii dove le sorprendenti interazioni dei membri con il mondo lussureggiante e l'umanità che li circondano salvano non solo loro ma anche la Terra stessa.

Marvel's Inhumans: il cast

Il cast di Marvel’s Inhumans include Anson Mount come Black Bolt, Iwan Rheon come Maximus, Serinda Swan come Medusa, Eme Ikwuakor come Gorgon, Isabelle Cornish come Crystal, Ken Leung come Karnak, Ellen Woglom nel ruolo di un personaggio la cui identità non è stata resa nota, Sonya Balmores come Auran e Mike Moh come Triton. Produttore esecutivo della serie è Scott Buck, insieme a Jeph Loeb e Jim Chory della Marvel con Buck come showrunner. Roel Reiné sarà il regista dei primi due episodi. La serie è una co-produzione di Marvel Television e ABC Studios. Questa serie è un progetto Marvel e IMAX ed è una co-produzione di Marvel Television e ABC Studios.

