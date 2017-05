Mariangela Melato, la donna dallo swing travolgente, parola di Renzo Arbore

Dal 10 maggio su Rai Storia, Lella Costa condurrà Mariangela! tre imperdibili appuntamenti per raccontare e far conoscere una indimenticabile attrice: Mariangela Melato.

Un viaggio tra cinema, teatro, televisione e vita quotidiana di una delle più grandi attrici del cinema italiano, scomparsa a Roma il 13 gennaio all'età 71 anni. Tanti gli ospiti e gli amici che interverranno per raccontare la carriera e la vita della Melato: a partire da Renzo Arbore, a cui era legata da profondo amore e amicizia.

In occasione della presentazione del programma a Roma, abbiamo incontrato Renzo Arbore il quale ha ricordato quanto fosse strordinaria Mariangela Melato.

"Il programma è presentato da egregamente da Lella Costa che con grande generosità ha parlato di una sua collega riconoscendone le grandissime capacità artistiche - ha detto Renzo Arbore - Mariangela aveva delle ualità uniche nel panorama delle attrici italiane: era versatile. Teatro classico, quello di Ronconi, d'avanguardia così come cinema classico, d'avanguardia, brillante, impegnato. Era una donna che non amava e non faceva polemiche, non aveva la personalità che abbiamo tutti noi nel mondo del cinema che siamo lì a guardare cosa fanno gli altri, se un altro è più o meno bravo... Non ho mai sentito Mariangela parlare male di colleghe più famose, di colleghe belle che magari avevano più successo per la bellezza che per altro. Mariangela si preprava molto, si era coltivata e costruita una cultura da sola ."