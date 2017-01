Mariah Carey, un disastroso Capodanno a Times Square: figuraccia in diretta tv

Il Capodanno di Mariah Carey a Times Square sarà ricordato da tutti per la figuraccia fatta in diretta tv dalla cantante pop. Le numerose gaffe della diva Carey per molti sembrano essere stati puri atti di sabotaggio: ecco cosa è successo il 31 dicembre 2016 sul palco

di Eleonora D'Urbano - 02 Gennaio 2017

Mariah Carey, Capodanno a Time Square: perde il controllo in diretta e...

Il 2016 è stato un anno orribile sotto molti punti di vista, qualcuno lo ha addirittura definito ‘the worst year ever’ e dobbiamo ammettere che anche per Mariah Carey si è concluso malissimo. La popstar internazionale, infatti, era attesa da oltre 1 milione di persone per festeggiare il Capodanno a Times Square a New York, ma ha lasciato il palco e lo show trasmesso su ABC un quarto d’ora prima della mezzanotte. Mariah Carey a Times Square si è presentata con uno scollatissimo e altrettanto aderente abito tempestato di paillettes per scaldare il pubblico infreddolito, ma entusiasta di festeggiare il Capodanno e lasciarsi alle spalle il 2016 accompagnato dalla voce della cantante: peccato che più di qualcosa sia andato storto e che Mariah Carey si sia ritirata anzitempo coperta da fischi e critiche.

La star di Capodanno a Times Square ha iniziato a cantare ‘Believe’ quando il playback si è improvvisamente interrotto, così ha cercato di rimediare all’imprevisto tecnico parlando sopra alla canzone: “Non abbiamo fatto il sound check per questa canzone…ci mancano un po’ di strofe vocali, le cose vanno così. Sto cercando di fare la brava, lascerò che sia il pubblico a cantare”.

Poi ha letteralmente sbottato in diretta: “Volevo una vacanza pure io, non posso andare in vacanza pure io. Fate entrare le piume, qui la situazione non può peggiorare”. I fischi di tutta Times Square erano talmente assordanti che Mariah Carey non ha potuto far altro che lasciare il palco infuriata e tornare a lamentarsi sui social: dal suo profilo Instagram, infatti, dopo la deludente performance a New York, ha scritto “Shit happens”. Alcuni, considerato il tragicomico epilogo dell’anno, hanno parlato di puri atti di sabotaggio contro la cantante, che – dobbiamo dargliene atto – durante queste feste si è spesa parecchio su e giù per l’America per accontentare grandi e piccini in diversi concerti di Natale. Sarà arrivato il momento di andare davvero in vacanza?

