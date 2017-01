Maria De Filippi a Sanremo 2017, Conti rivela il suo cachet

Maria De Filippi a Sanremo 2017, Conti svela il suo cachet e scherza: siamo solo due, con quello che ci è costata Maria...

di Francesca Di Belardino - 11 Gennaio 2017

Maria De Filippi a Sanremo 2017 è decisamente la notizia del giorno: dopo annunci e smentite, e dopo il siparietto iniziale di Carlo Conti in conferenza stampa, la notizia è confermatissima. Queen Mary, la regina degli ascolti Mediaset, sarà la co-conduttrice di questo Sanremo 2017 accanto a Carlo Conti.

Lo hanno chiamato Patto del NazzaRemo, Conti ha rettificato in patto di Follonica, se vi piace di più c'è l'ormai rodato Raiset: fatto sta che la tv italiana quest'anno schiera due dei suoi pezzi da 90 alla conduzione dello show più seguito e prestigioso dell'anno, che non avrà praticamente (immaginiamo) contro-programmazione.

In questi casi è la stampa, di solito, a tirare in ballo i cachet: sarebbe stato infatti lecito pensare che per portare Maria De Filippi all'Ariston si fosse negozionato un compenso generoso. Anche perchè, come hanno spesso spiegato giornalisti e conduttori finiti nell'occhio del ciclone per i propri compensi, il cachet di un artista si calcola anche e soprattutto sugli ascolti che assicura e sull'indotto pubblicitario che ne scaturisce.

In questo caso invece Maria De Filippi non costa nulla: lo ha confermato lo stesso Carlo Conti.

Durante la conferenza stampa infatti qualcuno ha chiesto al conduttore toscano se sul palco insieme a lui e Maria ci sarebbe stato qualcun'altro. La sua risposta è stata:

"Siamo solo io e Maria, con quello che ci è costata non avevamo più una lira (ride, ndr). Anzi no, lo dico: Maria non percepisce un euro"

Maria De Filippi condurrà il Festival di Sanremo 2017 a costo zero: siamo certi che questo per la Rai sia il più grande affare di sempre. Vedere i risultati Auditel (futuri) per credere.