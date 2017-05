Maria De Filippi protagonista anche sulla stampa estera: cosa è successo

La conduttrice è apparsa sulle pagine di spettacolo di diverse testate estere, fra cui il The Sun ed altri, per la vicenda dello scherzo ad Emma Marrone

di Francesca Di Belardino - 02 Maggio 2017

Non è la prima e non sarà l'ultima volta che Maria De Filippi finisce sulla stampa estera, ma stavolta l'occasione non è delle migliori: a far discutere infatti è ancora lo scherzo ad Emma Marrone andato in onda durante la scorsa puntata del serale di Amici, durante il quale la cantante veniva palpeggiata a più riprese da un ballerino mentre si esibiva, tra le risate del pubblico e degli ospiti in studio.

Anche sulla stampa italiana lo scherzo in questione era stato fin da subito messo al centro dell'attenzione, con editoriali critici sull'opportunità di ridicolizzare e mettere in forma di scherzo una palese molestia sessuale. Emma -che fin da subito aveva sportivamente accettato lo scherzo ridendoci su- aveva ricevuto il tapiro d'oro da Striscia la notizia e Maria De Filippi, intervistata da Il Fatto Quotidiano, aveva minimizzato la storia dicendo: "...Se secondo alcuni quello scherzo vuol dire appoggiare i molestatori, significa che si è ribaltato il mondo. E non penso che una persona anche minimamente pensante possa ritenere una cosa del genere"

La storia però non è affatto conclusa: accanto all'intervento del Telefono Rosa, che con un accorato messaggio dalla pagina Facebook chiedeva le scuse del programma, arriva anche la stigmatizzazione della stampa estera.

"Sick sexual assault prank on Italian TV show sparks fury after dancer GROPES singer's buttocks and breasts", titola il The Sun, aggiungendo che lo scherzo non fa ridere. Sullo stesso tono The Indipendent, Daily Mail e Daily Stars.

Il video dello scherzo ad Emma ha dunque valicato i confini nazionali e a quanto pare la vicenda ha indignato anche gli osservatori stranieri: a questo punto Maria De Filippi interverrà con una dichiarazione?

foto @Twitter