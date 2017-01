Maria De Filippi a Sanremo 2017: la scelta di Carlo Conti

Maria De Filippi a Sanremo 2017: la bomba è stata lanciata e la notizia sembra sicura. Ecco cosa c'è dietro a quello che in molti hanno già definito un nuovo patto del Nazareno

di Francesca Di Belardino - 05 Gennaio 2017

Maria De Filippi a Sanremo 2017, è ufficiale

Dopo tante illazioni sul nome delle "vallette" del Sanremo 2017, Carlo Conti lascia tutti di stucco con quello che è un vero coupe de theatre: ad affiancare il conduttore toscano ci sarà nientemeno che Maria De Filippi.

La notizia rimbalza da qualche ora sulle testate online e TvBlog è il primo a darla senza punto interrogativo: sembra dunque certa la presenza della regina di Mediaset sul palco della kermesse più prestigiosa della tv italiana.

Per Maria De Filippi saranno 5 serate con il sapore della rivincita: solo qualche anno fa affermava che la Rai non la voleva nei suoi programmi, neanche come ospite, e che sul suo nome c'era una sorta di veto. I tempi sono decisamente cambiati e dopo il Sanremo del 2009, dove affiancò Paolo Bonolis solo nella serata finale, ora l'Ariston spalanca le porte per Maria, nonostante lei e i suoi programmi siano da sempre lo spauracchio Auditel degli omologhi Rai.

I rapporti fra Carlo Conti e Maria De Filippi sono sempre stati ottimi ed evidentemente la parola del conduttore è molto pesante a Viale Mazzini: lui era stato ospite ad Amici (tra l'altro proprio nella serata finale di Ballando con le stelle, che andava in onda contemporaneamente su Rai1) e in molti all'epoca ipotizzarono che si trattasse di una vera e propria trattativa in corso finalizzata al Festival di Sanremo.

Un Festival di Sanremo 2017 con Maria De Filippi sul palco per 5 serate non teme confronti -perchè non è mai accaduto- nè deve temere l'Auditel, perchè Maria catalizza ascolti per professione.

Resta sempre da capire chi altro sarà sul palco con Conti e De Filippi, o se i due vorranno tutto il palco per loro: ci sarà spazio per vallette o valletti? Maria De Filippi porterà con sè altri della sua "scuderia"? Le domande sono molte ma per ora le risposte latitano... non resta che attendere le prossime indiscrezioni!