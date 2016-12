Maratona film Disney sulla Rai per il Natale 2016

Maratona film Disney su Rai2: un Natale 2016 all'insegna dei cartoni più amati dai piccoli. Si è iniziato con Frozen, stasera si prosegue con The Brave

di Francesca Di Belardino - 22 Dicembre 2016

SHARE

Non c'è miglior modo per affrontare il Natale 2016 se non quello di immergersi in una bella maratona Disney: la Rai lo sa e per questo ha pensato una programmazione ad hoc, iniziata il 22 dicembre, che si concluderà il 4 gennaio. Ben 18 film Disney per accompagnare i più piccoli nella magia del Natale.

Di seguito ecco la programmazione Disney sulla Rai fino al 4 gennaio:

22 DICEMBRE 2016

Ribelle - The Brave: Rai 2, ore 21:10, la storia di Merida, principessa coraggiosa ed anticonvenzionale

23 DICEMBRE 2016

Rapunzel - L’intreccio della torre: Rai 2, ore 21:10. Adattamento Disney della classica fiaba di Raperonzolo

A seguire cortometraggio Rapunzel - Le incredibili nozze

Dumbo - L’elefante volante: Rai 2, ore 22:55. Uno dei classici “più classici” della Disney, la storia dell’elefantino Dumbo uscita per la prima volta nel 1941.

24 DICEMBRE 2016

Il gobbo di Notre Dame: Rai 2 ore 21:10. Versione animata del celebre romanzo di Victor Hugo.

Alice nel paese delle meraviglie: Rai 2, ore 22:40. Il celebre classico Disney ispirato al romanzo di Carroll con la piccola Alice che cadendo in un buco si perde in un mondo fantastico, abitato da una perfida regina, il cappellaio matto, il Bianconiglio e tanti altri personaggi folli.

25 DICEMBRE 2016

Arthur e il popolo dei Minimei: Rai 3 ore 14:30, le avventure del piccolo Arthur nel paese degli ancor più piccoli Minimei

Mary Poppins: Rai 2, ore 16:50. Un classico senza tempo, con Julie Andrews e Dick van Dyke

A Christmas Carol: Rai 3, ore 21:00. Dal regista di Ritorno al futuro Robert Zemeckis la versione in animazione de Il canto di Natale di Dickens, con lo spirto del natale passato che torna a far visita ad un uomo.

Up: Rai 2 ore 22:50. Tenero, divertente ma anche commovente: uno dei film più riusciti -e premiati- dello studio d’animazione Pixar.

1 2 » pagine dell'articolo