Magalli e la frase di 'addio' a I fatti vostri: chi ci sarà nella prossima edizione?

Ci saranno ancora Adriana Volpe e Magalli nella prossima edizione de I fatti vostri: la frase detta dal conduttore del programma di Raidue a fine puntata lascia spazio ad equivoci e dubbi.

di Eleonora D'Urbano - 26 Maggio 2017

SHARE

Giancarlo Magalli a I fatti vostri ci sarà ancora? E Adriana Volpe? Quelle parole suonano come un addio

Oggi, venerdì 26 maggio, si è concluso ‘I fatti vostri’ dopo una stagione 2016/2017 a dir poco movimentata: questa data segna la scadenza di contratto per Adriana Volpe, che già nelle scorse settimane, aveva paventato l’ipotesi di non essere riconfermata al timone della trasmissione di Michele Guardì insieme al collega Giancarlo Magalli e probabilmente simile era il timore dello storico presentatore in seguito alla polemica che li ha coinvolti.

Gli spettatori hanno così aspettato l’ultima puntata de I fatti vostri sperando in una esaustiva risposta sulla prossima edizione, ma i diretti interessati si sono sbottonati ben poco al riguardo: al contrario Michele Guardì si è speso in ringraziamenti a profusione – com’è giusto che sia – ai diversi reparti che portano avanti la trasmissione quotidianamente e ai dirigenti di rete.

ADRIANA VOLPE RISCHIA GROSSO? DURISSIME DICHIARAZIONI SU MAGALLI

I saluti finali sono stati affidati a Giancarlo Magalli che si è congedato dal suo pubblico con una frase che suona vicina all’addio:

“La trasmissione a settembre ci sarà, non so altro, voi bussate e qualcuno vi aprirà”.

Dunque è vero che i vertici di Viale Mazzini stanno tenendo col fiato sospeso sia Adriana Volpe che Magalli e chissà se stanno concretamente valutando l’idea di sostituire definitivamente la coppia dopo lo spettacolo davanti alle telecamere e via social che hanno regalato al pubblico.

Ci saranno ancora nella prossima edizione de I fatti vostri? L’aria che tira in Rai non è delle migliori e pare soffiare, costante e continuo, il vento del cambiamento nella tv di Stato: siamo pronti per la rivoluzione? Quale sarà la prossima testa a cadere dopo quella di Paola Perego?

Fotogallery@Social