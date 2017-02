Made in Sud Gigi D'Alessio: 'Non sono un conduttore', le parole del cantante sul programma comico. Ecco cosa farà

Gigi D'Alessio in conferenza stampa del Festival di Sanremo spiega cosa farà nel programma Made in Sud: 'Non punto a fare il conduttore'. Le parole del cantante sul programma comico dopo la polemica in rete per il possibile addio di Gigi e Ross

di Eleonora D'Urbano - 10 Febbraio 2017

SHARE

Made in Sud Gigi D'Alessio smentisce tutto? Ecco cos'ha lasciato intendere

Made in Sud torna in tv dall'8 marzo e i cambiamenti anticipati dagli addetti ai lavori saranno di notevole rilevanza considerato che Gigi D'Alessio – dato per certo alla conduzione oramai da tutti – ha chiarito la situazione durante l'ultima conferenza stampa a Sanremo.

In gara col brano ‘La prima stella', il cantante partenopeo ha specificato, infatti, di avere tantissimi progetti in cantiere tra cui il disco nuovo (che uscirà il 24 febbraio) e un tour mondiale in preparazione.

Per Made in Sud Gigi D'Alessio si limiterà a essere un buon padrone di casa per la parte musicale e ospitare amici artisti sul palco del programma di Rai2:

“Io non sono Carlo Conti – ha detto in conferenza – se Made in Sud diventerà un programma dove ci sarà la musica, diciamo che mi occuperò della parte musicale, ma mi interfaccerò anche con la parte comica. Non mi metto a fare il presentatore, nella mia carriera non punto a ciò e non sono in grado di farlo. Su Canale 5 per Capodanno sono stato un padrone di casa e ho semplicemente ospitato degli artisti”.

D'altro canto c'è da sottolineare come Elisabetta Gregoraci, madrina del Festival, abbia confermato la presenza a Made in Sud di Gigi D'Alessio come conduttore ai microfoni de La vita in diretta: a questo punto o la trasmissione subirà un restyling totale e verterà più sulla musica che sulla comicità - e ciò giustificherebbe le dichiarazioni del cantante - o c'è qualche problema di comunicazione e regna ancora il caos tra i protagonisti di Made in Sud.

Non resta che attendere l'8 marzo, anche se noi leggiamo nelle parole dell'artista neomelodico un qualcosa di profetico e siamo sicuri a Made in Sud Gigi D'Alessio sarà in grado di stupire il pubblico e sarà molto più che un buon padrone di casa.

Fotogallery@Social/UfficioStampaIWAN