Lo chiamavano Trinità, ecco dove è stato girato il film tanto amato dal pubblico

Ogni volta che viene mandato in onda è un successo assicurato, ma quanti sanno dove è stato girato il famoso film con Terence Hill e Bud Spencer?

di Rosanna Donato - 27 Aprile 2017

Dove è stato girato il western all’Italiana Lo chiamavano trinità? E il suo sequel …Continuavano a chiamarlo Trinità? Le pellicole dirette da Enzo Barboni, che vedono come protagonisti il compianto Bud Spencer (interpretava il fratello Bambino e sceriffo del paese) e Terence Hill (Trinità), sono ambientate nel selvaggio west. Siamo certi che le riprese non siano avvenute in un luogo più vicino a noi? I due film, infatti, sono stati girati nei pressi di Roma, in corrispondenza dei set cinematografici.

Ma vediamo insieme dove è stato girato il film con Bud Spencer e Terence Hill. Le scene esterne furono riprese a Campo Imperatore, nei dintorni del Gran Sasso, e in altre aree abruzzesi. Nel progetto …Continuavano a chiamarlo Trinità è stato utilizzato nuovamente il set della piana di Camposecco, situata a Camerata Nuova. Quest’ultimo è il luogo in cui i due attori girarono la maggior parte delle scene esterne dell’originale. Spencer e Hill ottennero anche la cittadinanza onoraria dal Comune di Camerata Nuova.

Lo chiamavano trinità, dove è stato girato?

Per quanto riguarda la valle presente nella scena dei mormoni e il lago dove Trinità nuota, il set era situato all’interno del Parco naturale regionale dei Monti Simbruini nel primo caso e alle cascate di Monte Gelato nel Parco della valle di Treja (Mazzano Romano) - nel secondo. Inoltre, la scena in cui i due fratelli - Bud Spencer e Terence Hill - attraversano il fiume è stata ripresa in un tratto del fiume Tevere, vicino ad Attigliano in provincia di Terni.

Il villaggio western, invece, è stato costruito negli studi di produzione della De Laurentiis lungo la via Pontina. Le scene in cui Terence Hill viaggia per il deserto ed entra nella 'posada' a mangiare sono state girate alla periferia di Roma, in una cava di tufo lungo l'attuale autostrada A91 che conduce all'aeroporto di Fiumicino. Infine, il paese con l'ufficio dello sceriffo (Spencer) si trova poco distante da quest’ultimo set.

Insomma, possiamo dire che il far west non è poi così lontano se si pensa che Lo chiamavano Trinità e …Continuavano a chiamarlo Trinità sono stati entrambi realizzati nei pressi di Roma.

