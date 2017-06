Lite Staffelli-Del Noce a Striscia la Notizia: arriva la condanna per l'ex direttore di Raiuno

Arriva la sentenza che accusa Del Noce e lo obbliga a risarcire Valerio Staffelli di 84mila euro per la microfonata sul naso.

di Alessia Malorgio - 01 Giugno 2017

SHARE

E' arrivata finalmente una conclusione per la vicenda che ha visto coinvolti Fabrizio Del Noce e l'inviato di 'Striscia la notizia' Valerio Staffelli.

Tutto era iniziato nel 2003 quando Staffelli ha consegnato un tapiro a Del Noce che, visibilmente irritato, prima gli ha rubato il microfono e poi lo ha usato per colpire l'inviato sul viso.

Leggi anche Flavio Insinna a Carta Bianca, a rimetterci è Enrico Bertolino. Ecco cosa ha detto sul conto del noto comico milanese

In seguito a questo spiacevole episodio, nel 2009, Del Noce era stato punito con 800 euro di multa per il reato di lesioni ma nel 2013,invece, venne modificata la sentenza, accogliendo la tesi difensiva di Del Noce. Staffelli venne così accusato di violenza privata e condannato a 20 giorni di reclusione (convertiti poi in 760 euro di multa), mentre Del Noce fu accusato di eccesso di legittima difesa e costretto al pagamento di una multa di 400 euro.

In poche parole, la situazione si era completamente rovesciata e l'inviato di Striscia era stato accusato di aver provocato l'incidente.

Oggi, però, arriva la sentenza della prima sezione civile della corte d’appello di Roma che chiude definitivamente la querelle tra Del Noce (all'epoca Direttore di Raiuno) e Staffelli condannando la microfonata sul naso ben 84mila euro. Questo è quanto reso noto da Striscia la notizia. «E questo - prosegue la nota del tg satirico di Canale 5 -, nonostante il galantuomo, per avvalorare la sua tesi, avesse portato a difesa due testimoni, la cui deposizione però (si legge nella sentenza) `appare in più punti non collimare con la dinamica degli eventi quale risultante della visione della registrazione audio video´. Insomma, i testimoni di Del Noce non sono risultati attendibili. Evidentemente il vezzo di modificare a piacimento la realtà contraddistingue più di un personaggio di Viale Mazzini»



SCOPRI PERCHE' STRISCIA LA NOTIZIA HA ACCUSATO FABIO FAZIO DI AVER CENSURATO ROBERTO BENIGNI

Funweek.it