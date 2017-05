Le Iene, servizio shock su ambulanze e agenzie funebri: scatta la denuncia alle autorità

Scioccante servizio andato in onda ieri sera a Le Iene su cosa accade ai pazienti in agonia dimessi e portati a casa in ambulanza. Ora si reclama il diritto di sapere il nome del paese e le persone coinvolte nello sporco giro d'affari. Ecco la reazione del pubblico

di Eleonora D'Urbano - 22 Maggio 2017

Ambulanze e agenzie funebri colluse: 300 euro per far morire un paziente in agonia e accaparrarsi il funerale. Shock a Le Iene

L’inviata de Le Iene Roberta Rei ha firmato un servizio agghiacciante sul legame tra ambulanze e agenzie funebri nella puntata andata in onda il 21 maggio: la Iena avrebbe scoperto cosa avviene da anni in un paesino siciliano ai pazienti in agonia che vengono dimessi dai medici dell’ospedale.

Una volta varcata la soglia della clinica, mentre i parenti di coloro che sono ricoverati si avviano a casa, l’ambulanza trasporta il paziente che muore improvvisamente nell’arco di 5-10 minuti di tragitto. A questo punto la famiglia, presa dallo sconforto, si affida agli ambulanzieri per sbrigare le pratiche del funerale e sono loro a indirizzarli ad una agenzia piuttosto che a un’altra guadagnando 300 euro a decesso.

Stando alle testimonianze raccolte da Le Iene, gli addetti al trasporto del paziente sarebbero sempre gli stessi, perché scelti dai boss e agevolati dal personale dell’ospedale: una volta salito sull’ambulanza, il paziente è nelle loro mani e finisce per morire per mano loro dal momento che – come mostrato nella ricostruzione del programma di Italia 1 – gli verrebbe fatta un’iniezione di aria in vena.

Il medico legale, fidandosi del parere delle agenzie, constata che la morte è avvenuta a casa, dove effettivamente trova il corpo già vestito e pronto per il rito funebre, mentre il medico dell’ospedale registra la dimissione del paziente ancora vivo. È proprio nel momento in cui arriva l’ambulanza che mancano i controlli e gli operatori hanno la facoltà, per 300 euro, di far morire prima una persona già in agonia.

Il web si è pesantemente indignato dopo la messa in onda del servizio de Le Iene che ha fatto partire la denuncia alle autorità.

“Far morire con un'iniezione letale una persona in fin di vita in ambulanza. La vita di un uomo vale solo 300 €? #LeIene” si è chiesto incredulo uno spettatore su Twitter, mentre su Facebook una utente ha sentenziato: “Servizio inutile. Inutile trasmettere certe notizie con la metà delle informazioni. Dovete denunciare e dirci il luogo, il nome dell'ospedale, chi commette ciò. Sono denunce incomplete, così non ci tutelate” e poi ha aggiunto “La vita di una persona non vale 300€, non sono persone, sono me**e, vanno denunciate pubblicamente e punite”.

C’è da puntualizzare che, essendo in corso un’indagine da parte delle autorità giudiziarie, non è possibile diffondere pubblicamente dati sensibili fino alla chiusura dell’inchiesta. La Iena ha consegnato tutto il materiale raccolto sulla vicenda e invitato a far luce sulla collusione tra ospedale, ambulanza e agenzie funebri.