Le Iene, video scioccante sul 'paco', la devastante droga diffusa a Buenos Aires che trasforma gli uomini in zombie

Ieri sera è andato in onda a Le Iene il servizio davvero scioccante sui danni provocati dal 'paco', una sostanza allucinogena micidiale diffusasi rapidamente in Argentina. Ecco gli impressionati danni fisici causati dall'assunzione di questa droga

di Eleonora D'Urbano - 25 Maggio 2017

Il 'Paco', la droga che trasforma in zombie: Le Iene a Buenos Aires per mostrare la drammatica situazione

Gaetano Pecoraro de Le Iene ha firmato un servizio agghiacciante sul ‘paco’, la pericolosissima droga dei poveri diffusasi rapidamente a Buenos Aires a partire dalla devastante crisi del 2001 i cui effetti sul cervello di chi ne fa uso sono drammaticamente pesanti.

Il paco, come ha ben spiegato l’inviato volato in Argentina, trasforma i tossici in veri e propri zombie viventi che camminano di notte per strada in modo scoordinato e totalmente sconnessi dalla realtà.

Questa droga è composta di scarti di cocaina, veleni per topi, cherosene e altri solventi industriali, costa pochissimo ed è praticamente impossibile per chi vive nelle ‘villas’ di Buenos Aires restarvi lontano. La polizia non può avvicinarsi a questi ghetti controllati dai narcos e i tossicodipendenti da ‘paco’ trascorrono le loro giornate a rubare stracci, macchine e rovistare nella spazzatura per vendere il bottino quotidiano e ottenere una dose: l’effetto allucinogeno dura 5 minuti, ma le conseguenze sulla nostra psiche sono molto più dannose e profonde.

Il pastore Daniel aiuta da anni le vittime del ‘paco’ ad uscirne e sa bene che questa droga ruba i loro sogni, i loro desideri, la loro famiglia: parallelamente a chi si droga, a pagarne le spese – infatti – ci sono i più piccoli, che vivono nella sporcizia, indifesi, a contatto con genitori o fratelli maggiori completamente fuori dal mondo, che diventano aggressivi e violenti quando non possono farsi.

Il video scioccante sul paco, trasmesso il 24 maggio su Italia 1, ha aperto gli occhi su una realtà che molti di noi certamente non conoscevano. Lo stesso Pecoraro, sulla droga degli zombie, ha cinguettato: “Di vittime del Paco indirette ce ne sono tantissime. Sono i figli dei tossicodipendenti, i parenti, gli amici. #argentina #leiene”, mentre una spettatrice, senza parole per quelle immagini, ha fatto sapere: “Sconvolgente come il Paco spinge un padre di famiglia a togliere il pane dalla bocca dei suoi figli. #leiene”.