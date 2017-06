Le Iene, il cane Angelo torturato e ucciso a Sangineto: dopo il servizio è arrivata la condanna per i 4 giovani

Clamore per il servizio di Nina Palmieri sul cane Angelo durante il quale l’inviata del noto programma di Italia 1 prova a far luce sul terribile caso di cronaca da parte di 4 ragazzi. Dopo un anno dal servizio de Le Iene è arrivata anche la condanna per i 4 ragazzi: ecco la sentenza definitiva.

01 Giugno 2017

Ha fatto scalpore il servizio de Le Iene sul cane Angelo torturato e ucciso a Sangineto, un piccolo paesino in provincia di Cosenza, da quattro 20enni nel giugno scorso. Nina Palmieri è arrivata a Sangineto con la speranza che i ragazzi chiedessero scusa per il gesto raccapricciante di cui si sono macchiati, o almeno per sondare il motivo per cui la loro comunità li ha difesi strenuamente trincerandosi dietro un silenzio omertoso.

L’inviata de Le Iene ha ripercorso la triste vicenda che ha scosso l’Italia intera – che ora su Facebook chiede giustizia per Angelo e combatte per tutelare i diritti degli animali attraverso una pagina che conta più di 55 mila iscritti (L’Urlo di Angelo, ndr) – raccontando che il cagnolone bianco è stato “legato con una corda e uno dei quattro lo riprende mentre si guarda intorno, è vivo”.

La storia prosegue, le immagini del video messo sul web – d’altronde – sono troppo forti: “Angelo viene ‘impiccato’ ad un albero – ha spiegato Nina – e arriva la prima bastonata, poi la seconda mentre lui… scodinzola”.

Il cane Angelo finirà tramortito da un colpo di pala in testa, la stessa pala con cui un amico dei 4 ragazzi ha minacciato Le Iene quando Nina Palmieri lo ha messo con le spalle al muro.

Poco c’è da dire su un episodio del genere, ma tanto c’è da riflettere sul comportamento della gente di Sangineto che si è barricata in casa durante un corteo di condanna verso il gruppo di amici annoiati e in ricordo del cane Angelo e che, interpellata da Nina, ha minimizzato l’accaduto esclamando frasi come “ma per piacere, per un ca**o di cane”.

Il web è ancora allibito, atterrito e scandalizzato non tanto per alcune immagini, quanto per la palese indifferenza di Sangineto tutto.

“Quella stretta allo stomaco che mi ha lasciato questo servizio sul cane non se ne andrà per parecchio tempo #leiene” ha commentato Dorella, ma c’è chi ci va giù molto più pesante e scrive: “Chi uccide un cane per divertimento merita quanto di peggio può esistere a questo mondo. E sarebbe comunque poco. #leiene”.

CONDANNATI I RAGAZZI DI SANGINETO: ECCO LA SENTENZA DEFINITIVA

Dopo un anno dalla messa in onda di quel video macabro in cui si mostrava la morte e la tortura inflitta al cane Angelo e dopo il servizio de Le Iene che ha scosso gli animi di tutti, finalmente è arrivata la condanna per i 4 giovani del paese calabro. Accusati di 'uccisione di animali' e di 'compiacimento' nel seviziare l'animale, i giovani sono stati condannati a sedici mesi di carcere. Il gup ha, comunque, sospeso la pena e disposto che i 4 imputati svolgano attività di volontariato per sei mesi in un canile municipale e il risarcimento di duemila euro ciascuno per il comune di Sangineto, le parti civili e le associazioni animaliste (una ventina).