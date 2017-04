Lascia L'Eredità? Il motivo dell'addio allo storico volto del programma di Raiuno

È stato uno dei volti storici del programma di Raiuno ma ora sarebbe pronta a lasciare L'Eredità. La decisione di abbandonare il quiz show è legata alla famiglia. Ecco di chi stiamo parlando

di Eleonora D'Urbano - 27 Aprile 2017

Ludovica Caramis lascia L'Eredità? Il rumor sempre più insistente

È tempo di grandi scelte e importanti svolte nella vita di uno dei volti storici de L'Eredità: mentre Francesca Fichera continua anche con il pancione a fare la professoressa del quiz di Rai1, una sua collega potrebbe ben presto decidere di mollare tutto.

Parliamo di Ludovica Caramis, la bella 25enne mora moglie di Mattia Destro che da due anni, da quando cioè il marito ha lasciato la Roma per giocare nel Bologna, fa una vita da pendolare per conciliare al meglio lavoro e matrimonio. Ricordiamo che nel 2014, dopo un paio d'anni di fidanzamento, la showgirl e l'attaccante sono convolati a nozze ad Ascoli Piceno (città natale di lui) e un anno dopo Destro ha detto addio alla Roma per iniziare una nuova avventura con la squadra allenata da Roberto Donadoni.

Al settimanale Visto Ludovica annuncia che sta prendendo in considerazione l'idea di lasciare L'Eredità per dedicarsi completamente alla famiglia: “Non so se l'anno prossimo continuerò a lavorare nel programma” ha dichiarato la sexy valletta di Fabrizio Frizzi.

“Mi piacerebbe farlo perché interrompere significherebbe chiudere un capitolo della mia vita, ma allo stesso tempo da due anni faccio una vita molto movimentata”.

La decisione da prendere è senza alcun dubbio difficile, sarebbe in effetti la seconda professoressa – dopo la biondissima Laura Forgia – ad abbandonare il programma, ma manca ancora un po' alla fine della stagione prima di capire se tener duro in tv e sacrificare la vita privata per un altro po' di tempo.

Se Ludovica Caramis lascia L'Eredità di Fabrizio Frizzi, Eleonora Cortini e Francesca Fichera come la prenderanno? E gli spettatori?

