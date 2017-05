Arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 10 agosto, 'La Torre Nera' attesissimo film diretto da Nikolaj Arcel e tratto dall'omonimo bestseller di Stephen King. Ecco il trailer

di Adele Ramazzotti - 04 Maggio 2017

La Torre Nera: trailer dell'atteso film tratto dal bestseller di Stephen King

Tra i film più attesi di quest'anno c'è sicuramente La Torre Nera, tratto dall'omonimo bestseller di Stephen King e diretto da Nikolaj Arcel.

Per vederlo sul grande schermo dovremo attendere il 10 agosto, ma nell'attesa la Sony Pictures ha rilasciato il trailer del La Torre Nera che vede protagonisti il premio Oscar Matthew Mcconaughey e Idris Elba.

La Torre Nera: sinossi

Ci sono altri mondi oltre a questo. Arriva sul grande schermo La Torre Nera, tratto dalla serie di romanzi di Stephen King, uno degli autori più visionari e celebri del mondo. Il Pistolero Roland Deschain (Idris Elba) è condannato ad un'eterna battaglia contro Walter O'Dim, conosciuto come l'Uomo in Nero (Matthew McConaughey), per impedire il crollo della Torre Nera, che tiene uniti tutti i mondi esistenti. La posta in gioco è il destino dell'universo: il bene e il male si scontreranno in una battaglia decisiva e solo Roland potrà difendere la Torre dall'Uomo in Nero.

