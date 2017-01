La Rua, Tutta la vita questa vita e Sanremo 2017: la nostra intervista

È appena iniziato, ma questo 2017 si preannuncia un anno veramente incredibile per i La Rua, che si preparano alla settimana sanremese - pur essendo scartati nella sezione Nuove Proposte - grazie al ‘jolly’ di Carlo Conti, che ha scelto il loro brano (Tutta la vita questa vita) come sigla del Dopofestival, rispondendo alle proteste di pubblico e critica.

La partecipazione sanremese è però solo uno dei tanti impegni della band formata da Daniele Incicco (voce e chitarre), William D'Angelo (chitarre), Davide Fioravanti (pianoforte, fisarmonica, glockenspiel), Nacor Fischetti (batteria, fx), Alessandro Mariani (chitarre, banjo) e Matteo Grandoni (contrabbasso, basso). Dopo un successo incredibile registrato a San Benedetto Del Tronto, i La Rua arrivano infatti a Roma e Milano - rispettivamente mercoledì 25 gennaio al Quirinetta di Roma e giovedì 26 gennaio alla Salumeria della Musica di Milano - per un live che si preannuncia “il nostro miglior live”, come ci tengono a sottolineare anche i ragazzi.

Impossibile, ad ogni modo, non approfondire la questione sanremese ora che abbiamo modo di parlare faccia a faccia con il gruppo, che si mostra comunque molto soddisfatto di quanto accaduto.

“Non ci aspettiamo mai niente, perché siamo stati esclusi già tante volte da Sanremo e sappiamo bene che c’è la possibilità che ti mandino a casa. - mi racconta Daniele - Ci è dispiaciuto e nello stesso ci ha fatto tanto piacere che il pubblico avesse reagito in modo tanto positivo, tentando anche di bloccare la trasmissione e creando il panico. Dopo la nostra esibizione c’era stato un boato e ti confesso che pensavamo di essere già dentro con un piede. E invece... A quel punto sì, ci siamo rimasti male, ma ci siamo resi conto che c’è un pubblico pronto a sostenerci e che è il caso di fare qualcosa anche per loro”.

“Da esclusi siamo strafelici del gesto di Carlo Conti, un gesto nobile. - commentano invece sulla decisione del direttore artistico del festival di invitarli come ospiti al Dopofestival e di rendere il loro singolo un’intersigla - Non partecipiamo, ma è come se ci avesse portato lo stesso a Sanremo. Tutta la vita questa vita sarà presente e per noi era la cosa più importante”.