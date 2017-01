La La Land, la data d'uscita in Italia e le curiosità sul film Video - Foto

La La Land, la data d'uscita in Italia del film che si preannuncia già come favorito per la corsa agli Oscar. Ecco tutto quello che c'è da sapere su La La Land.

di Grazia Cicciotti - 23 Gennaio 2017

Si preannuncia già come il film del 2017 e siamo solo a gennaio, ma come definire altrimenti La La Land, la pellicola scritta e diretta da Damien Chazelle con protagonisti Emma Stone e Ryan Gosling? La La Land, che arriverà in Italia il 26 gennaio 2017, ha infatti già fatto incetta di premi, a partire dalla Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove si è aggiudicata la Migliore Interpretazione Femminile e una nomination al Leone d'Oro. Senza soffermarci troppo sui vari Satellite Awards o i Critics' Choice Movie Awards, basti sapere che ai recentissimi Golden Globes, La La Land è arrivato fiero delle sue 7 nomination e, a cerimonia finita, le aveva vinte tutte, stabilendo anche il nuovo record per i Golden Globes di premi vinti da un singolo film. Insomma, mentre si mormora di Oscar e statuette, viene da chiedersi cosa abbia di speciale questo La La Land, una commedia - anzi, una commedia musicale - in cui le sette note si intrecciano al racconto di una storia d'amore e ai sogni dei due protagonisti, con un finale su cui già si discute (positivamente). "Mia (Emma Stone) è un'aspirante attrice che, tra un provino e l'altro, serve cappuccini alle star del cinema. - recita la sinossi ufficiale - Sebastian (Ryan Gosling) è un musicista jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar. Dopo alcuni incontri casuali, fra Mia e Sebastian esplode una travolgente passione nutrita dalla condivisione di aspirazioni comuni, da sogni intrecciati e da una complicità fatta di incoraggiamento e sostegno reciproco. Ma quando iniziano ad arrivare i primi successi , i due si dovranno confrontare con alcune scelte che metteranno in discussione il loro rapporto. La minaccia più grande sarà rappresentata proprio dai sogni che condividono e dalle loro ambizioni professionali". Tra gli attori del cast spicca John Legend, che si trova ad affrontare il primo ruolo importante al cinema, mentre le coreografie sono curate dalla bravissima Mandy Moore.