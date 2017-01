La La Land, tutte le citazioni del film da Oscar in un unico video: da Singin' In The Rain a Boogie Nights, passando per Moulin Rouge.

di Grazia Cicciotti - 28 Gennaio 2017

La la land, il video con tutte le citazioni del film da Oscar

È arrivato finalmente nelle sale italiane La La Land, l’attesissimo musical diretto da Damien Chazelle con Emma Stone e Ryan Gosling che si prepara a conquistare pubblico e critica. Con la critica, in realtà, La La Land ha già fatto il suo ‘dovere’, vincendo 7 Golden Globes (su 7 nomination) e candidandosi per ben 14 statuette nella corsa agli Oscar.

Un risultato strabiliante e un po’ inedito per una commedia musicale, genere amatissimo dalle folle ma non sempre premiato agli eventi che contano. La La Land, tuttavia, in un certo senso rende omaggio anche al filone cinematografico da cui è nato e da cui prende fortemente ispirazione. Nella pellicola, difatti, i riferimenti a classici e scene famosissime non mancano, anche se potrebbero essere sfuggiti all’occhio meno attento o a quello meno informato.

Per fortuna - come sempre - ci viene in soccorso il web: sulla piattaforma vimeo un utente ha infatti caricato un video in cui vengono mostrate tutte le citazioni contenute in La La Land, dal passo di danza intorno al lampione di Singin’ In The Rain (pellicola del 1952) al pigiama-party (in senso lato) di Grease (1978), passando per Sweet Charity (1969) e Boogie Nights (1997).

Insomma, sembra chiaro che dietro La La Land ci sia molto da scoprire. Sarà per questo che la pellicola di Chazelle è già entrata nel cuore di tutti coloro che l’hanno vista?

foto@UfficioStampa