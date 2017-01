La La Land, Oscar 2017: la reazione del regista Damien Chazelle dopo aver saputo delle 14 nomination

di Grazia Cicciotti - 25 Gennaio 2017

La La Land, boom agli Oscar 2017: l'incredibile reazione del regista Damien Chazelle dopo le nomination

14 nomination agli Oscar, come Titanic e Eva contro Eva, due precedenti non da poco con cui La La Land si ritrova nell’Olimpo delle pellicole, a dividersi il record di maggior nomination ricevute per la corsa alle statuette. Un risultato incredibile, se pensiamo che il film diretto da Damien Chazelle è una commedia - un musical, per l’esattezza - genere apprezzato sicuramente in quel di Hollywood, ma spesso sfavorito alle cerimonie che contano. Come andrà a finire lo scopriremo il 26 febbraio, nel frattempo - giustamente - Chazelle e attori si godono le nomination e l’inatteso record.

“Quando nomini film come Titanic e Eva contro Eva, la mia testa gira ancora più forte di come sta facendo ora. - ha dichiarato Chazelle a Variety, commentando da Pechino le nomination ricevute (si trova in Cina per promuovere il film all’estero) - Sono senza parole”.

“L’unica cosa che posso dire senza sembrare un pazzo balbuziente è che 14 nomination indicano che tantissime persone che si sono unite per realizzare questo film sono state riconosciute, per me significa tutto. - ha aggiunto - Ho visto di persona quanto lavoro, quanta inventiva e quante notti insonni ci sono volute per questo film. Sono pieno di gratitudine”.

Infine, Chazelle ha aggiunto di non pensare troppo al futuro in questo momento, ma di "non avere scelta se non quella di vivere nel presente. Forse vuol dire che dopo tutto questo ci sarà un lungo e inesorabile declino, anche se spero di no!".

foto@UfficioStampa