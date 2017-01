La bella e la bestia, nuovo trailer del film con Emma Watson

La Bella e la Bestia, un nuovo trailer in italiano prova a battere i record del primo: Emma Watson/Belle ci ricorda tanto qualcuno

di Francesca Di Belardino - 31 Gennaio 2017

SHARE

Il 16 marzo arriverà nei cinema italiani 'La Bella e la Bestia', il remake in live action di una delle fiabe Disney più amate di tutti i tempi: se a questo aggungete la presenza di Emma Watson, che per 8 anni ha interpretato un altro amatissimo personaggio come quello di Hermione Granger in Harry Potter, capirete che le aspettative sono altissime.

Il primo trailer ha battuto i record di visualizzazioni su Youtube nelle prime 24 ore: oggi è stato pubblicato un nuovo trailer in italiano e siamo sicuri che anche in questo caso i numeri saranno da capogiro.

Nel cast, oltre alla Watson, Dan Stevens nei panni della Bestia/il Principe, Luke Evans in quelli del vanesio e violento Gaston, Emma Thompson si trasforma in teiera e per l'occasione sarà Mrs. Bric, Ian McKellan presta la voce all'orologio Tockins, Ewan McGregor al candelabro Lumiere e Kevin Kline interpreterà Maurice, il padre di Belle. Stanley Tucci sarà invece Cadenza, personaggio nuovo inventato appositamente per il film.

La colonna sonora è composta da Alan Menken, già autore delle musiche del film d'animazione, ed è impreziosita dai contributi di Ariana Grande e John Legend, che canteranno una nuova versione della canzone 'The beauy and the beast', e da Celine Dion, che interpreterà il brano How Does a Moment Last Forever. Anche Emma Watson canta con la sua voce nel film, interpretando il brano 'Something There'.

Emma Watson nei panni di Belle incarna la Principessa Disney più anticonformista di sempre, amante dei libri e refrattaria al Principe Azzurro, tanto da innamorarsi infine di un principe atipico come lei. C'è un po' di Hermione in questa Belle e c'è sempre stata un po' di Belle nell'Hermione che abbiamo conosciuto sui banchi di Hogwarts, non credete anche voi?