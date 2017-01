Kristen Stewart e quella confessione su Donald Trump: l'attrice svela l'ossessione su di lei e Robert Pattinson

Kristen Stewart confessa a Variety: Donald Trump era ossessionato da me, una cosa folle. Ma l'attrice di Twilight non è stata l'unica nel mirino di the Donald!

di Francesca Di Belardino - 23 Gennaio 2017

SHARE

Donald Trump si è appena insediato come 45° Presidente degli Stati Uniti d'America e la sua presa di potere non è stata indolore nè in America nè nel resto del mondo: le donne americane hanno invaso pacificamente le maggiori città degli States con una marcia a favore dei diritti delle donne , mentre già Meryl Streep durante la serata dei Golden Globes aveva dimostrato la posizione di Hollywood contro il presidente appena eletto.

Di certo sappiamo che Donald Trump, prima della sua salita alla Casa Bianca, si interessava molto di cinema e di gossip cinematografico: lo rivela Kristen Stewart, la Bella Swan di Twilight, che ricorda proprio in questi giorni come The Donald fosse ossessionato da lei e dalla sua relazione con Robert Pattinson.

Trump avrebbe speso infatti più di un tweet sulla relazione fra i due attori, ovviamente tutti contro la Stewart: i messaggi erano tutti del tipo "Robert Pattinson non dovrebbe tornare con Kristen Stewart, lo ha tradito con un cane e lo farà di nuovo" (parliamo del 2012, quando uscirono sui giornali le foto della Stewart con il regista con cui, secondo il gossip, aveva tradito Pattinson).

Tanta attezione aveva lasciato di stucco l'attrice, che oggi ricorda in un'intervista a Variety: "Era arrabbiato con me un paio d'anni fa, davvero ossessionato, che è una cosa senza senso. Non capisco. Davvero non lo capisco. È talmente assurdo che non voglio credere che sia successo. È folle."

Kristen Stewart può comunque stare tranquilla, non era l'unica nel mirino dell'allora conduttore di The Apprentice Donald Trump: l'oggi Presidente degli States se la prese anche con Russell Brand e Katy Perry, chiedendosi sempre via tweet se la popstar fosse ubriaca quando aveva sposato "quel perdente".

C'è da chiedersi se ancora oggi Donald Trump è così interessato alla vita privata di attori e cantanti: quando il nuovo Presidente ci dirà la sua sulla nuova relazione Brad Pitt-Kate Hudson ?