Kitchen Bau, arriva su Sky il programma di piatti gourmet per cani e gatti: intervista a Barbara Tonini

Abbiamo intervistato la nutrizionista veterinaria Barbara Tonini, che dal 22 maggio porta su SkyUno Kitchen Bau.

di Grazia Cicciotti - 22 Maggio 2017

Dal 22 maggio debutta su Sky Uno HD un nuovo format, Kitchen Bau, che si propone di “rivoluzionare la ciotola del vostro amico a quattro zampe”. Prodotto da Level 33 e AB Normal, il programma - in onda dal lunedì al venerdì alle 17.30 - è infatti condotto dalla chef e nutrizionista veterinaria Barbara Tonini che, in una pillola di 5 minuti, darà il suo aiuto a padroni con cani e gatti con particolari esigenze alimentari, proponendo loro un ‘piatto su misura’ da preparare al nostro amico a quattro zampe. Abbiamo chiesto proprio a Barbara cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo programma (che nelle ultime 5 puntate, dedicate ai gatti, prenderà il nome di Kitchen Miao).

Ciao Barbara, giusto per introdurre il pubblico al programma, puoi spiegarci in breve cosa vedremo in Kitchen Bau?

Vedrete un programma in cui preparerò dei piatti fatti in casa specifici per i nostri amici cani e gatti, accompagnati da utili suggerimenti nutrizionali. Abbiamo cercato di associare il gusto di ingredienti genuini con il concetto di una dieta bilanciata. Il messaggio che vogliamo dare è quello di poter creare dei piatti gourmet senza commettere errori nutrizionali e sfruttando le naturali proprietà benefiche dei diversi alimenti... insomma una ricetta "gourmet bilanciata".

L'idea alla base del format è molto particolare. Com'è nata e come sei stata coinvolta nel progetto?

L'idea mi è piaciuta subito tantissimo: trovare delle ricette sane e appetitose per tutti quei proprietari che vogliono diventare protagonisti nell'alimentazione dei propri amici a 4 zampe! Inizialmente pensavo di dovermi occupare solo della parte nutrizionale e invece poi sono stata scelta per eseguirle direttamente dietro al bancone.

Abbiamo spaziato da sfiziose ricette per festeggiare occasioni speciali, come il compleanno del proprio cane, fino a piatti per cani con problemi digestivi che fossero allo stesso tempo digeribili e gustosi. Un grande punto di forza della preparazione di queste ricette è proprio il poter selezionare i migliori ingredienti e preparare una ricetta "perfetta" per il nostro ospite a quattro zampe.

C'è chi storcerebbe il naso all'idea di preparare piatti gourmet al proprio gatto e al proprio cane. Perché è invece importante seguirne l'alimentazione?

Ippocrate diceva: fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. L'alimentazione non è solo un atto sociale ma anche un fondamentale strumento di prevenzione per la salute dei nostri animali. L'idea di preparare piatti gourmet è in fondo un modo divertente e fantasioso per farlo.

Com'è stato arrivare in tv e qual è la sfida più grande del portare la tua 'professionalità' sul piccolo schermo?

E' stata un'esperienza inaspettata e molto piacevole, mi sono divertita moltissimo! Devo ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato durante le riprese, hanno reso ogni cosa più semplice del previsto. Come dico sempre, ho la fortuna di fare un lavoro che mi appassiona moltissimo e poterlo trasmettere facendo un programma oltre che divertente, anche ricco di consigli nutrizionali, penso sia stato il massimo.

Ci racconti qualche aneddoto? Non sarà facile avere a che fare con gatti e cani in tv..

Non vorrei svelare nulla, vedrete tante situazioni molto divertenti perché i veri protagonisti del programma sono i cani e i gatti e alcuni di loro vi sembreranno attori a tutti gli effetti! Posso dirti che in ogni puntata ci sarà sempre qualcosa di speciale... e la prova dell'assaggio finale sarà sempre sorprendente!

