Kasabian, la nostra intervista a Tom Meighan che ci parla dell'album For Crying Out Loud!

di Grazia Cicciotti - 24 Aprile 2017

Kasabian, Tom Meighan: 'For Crying Out Loud!, il nostro album migliore'

Arriverà il 28 aprile il nuovo album dei Kasabian, che si intitola For Crying Out Loud!. Un’espressione vintage, ripetuta a più riprese da genitori e nonni, che - a detta di Tom Meighan, che abbiamo incontrato negli uffici della Sony a Milano - ha un’accezione molto umana e, nello stesso tempo, rappresenta tutta la voglia di ‘gridare’ presente in questo sesto album.

Scritto e prodotto da Sergio Pizzorno - cantante e chitarrista del gruppo - in For Crying Out Loud! ritroviamo infatti quasi un ritorno alle origini: nello studio Sergery di Leicester, i Kasabian hanno lasciato spazio alle chitarre, diventate in questo lavoro preponderanti a discapito dell’elettronica, con cui i ragazzi avevano invece giocato molto nel progetto precendente, 48:13, uscito nel 2014.

“Niente interludi, niente pause, niente canzoni da 20 minuti” precisa Tom ai nostri microfoni, rivendicando tutto l’amore per questo For Crying Out Loud!, “il nostro lavoro migliore finora, anche se lo dico di tutti i nostri album”.

Un assaggio del disco si può avere ascoltando il nuovo singolo, You’re In Love With A Psycho, dal 24 marzo in radio. Per Tom, la canzone più bella della tracklist resta tuttavia Put Your Life On It, che paragona quasi a Let It Be dei Beatles per ‘conformazione’ e scopo. “Tutte le canzoni di questo album sono bellissime e cantarle è un vero piacere” conclude alla fine con filosofia Tom, che assicura un live incredibile e ‘suonatissimo’, rappresentazione di un album che “farà impazzire i fan”.

