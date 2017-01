Julia Roberts in Pretty Woman, le frasi più celebri del film

Pretty Woman, le frasi più iconiche del film di Gary Marshall con Julia Roberts e Richard Gere: una storia che ha fatto epoca

di Francesca Di Belardino - 18 Gennaio 2017

Pretty Woman è un grande classico del cinema moderno: il film di Gary Marshall con Julia Roberts e Richard Gere, risalente al 1990, è uno dei film romantici che ha avuto più successo nella storia del cinema americano, arrivando a guadagnare 463 milioni di dollari a fronte di un investimento di 14.

Anche in Italia il film è amatissimo e ogni volta che viene trasmesso attrae telespettatori davanti alla tv, anche se si tratta dell'ennesima replica: d'altronde la favola a lieto fine di Vivian ed Edward è pensata proprio per conquistare anche i cuori più duri e pochi sanno che fu il produttore esecutivo Laura Ziskin a tagliare tutte le scene che vennero ritenute troppo "violente", in modo da non alterare l'immagine di Vivian e rendere credibile la storia d'amore con happy end finale.

La parabola di Vivian, che da prostituta su Hollywood Boulevard finisce per diventare la compagna di un ricco affarista, è uno di quei sogni a cui tutti vorrebbero credere: la sua storia è rappresentata anche da una serie di frasi diventate nel tempo iconiche.

La frase più famosa del film, e più citata a proposito e a sproposito, è la semplice risposta di Vivian alla domanda di Edward: cosa vuoi?

Edward: che cosa vuoi Vivian?

Vivian: voglio la favola...

Tornano le favole anche nello scambio fra Edward e Vivian, quando lui le chiede cosa succede alle principesse dopo essere state salvate.

Lui: e dopo che lui l'ha salvata, che succede?

Lei: che lei salva lui!

A colpire il pubblico anche la grande simpatia di Vivian, sempre in grado di trarsi d'impaccio con una battuta:

Vivian: Sei in ritardo.

Edward: Sei bellissima.

Vivian: Non sei in ritardo.

Resta infine mitica la richiesta accorata di Edward, che ormai si è innamorato della prostituta Vivian:

Stai con me. Stai con me stasera, non perché ti pago ma perché lo vuoi tu!

Batticuore e lacrimuccia, anche all'ennesima replica, sono assicurati!