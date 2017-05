Dal 25 al 28 maggio Jack Sparrow e la sua ciurma arrivano su Sky: un canale tutto dedicato alla saga dei Pirati dei Caraibi per prepararsi al nuovo capitolo La vendetta di Salazar.

di Adele Ramazzotti - 25 Maggio 2017

Jack Sparrow e la sua ciurma sbarcano su Sky: arriva il canale dedicato a Pirati dei Caraibi

Il 24 maggio è arrivato nelle sale cinematografiche il quinto capitolo di Jack Sparrow e la sua ciurma, 'Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar'. Per l'occasione Sky dedica un canale al pirata più amato di tutti i tempi.

Dal 25 al 28 maggio Sky Cinema Hits si trasforma in Sky Cinema Disney Pirati dei Caraibi: Jasck Sparrow e la sua ciurma saranno i protagonisti di questa 4 giorni in cui verranno proposti i quattro capitoli del franchise dei Disney Studios. Non solo. La ciurma di Sky è sbarcata anche sulla Barcaccia di Piazza di Spagna a Roma e in piazza Duomo a Milano: tutte le persone che camminavano per la città si sono così imbattute inaspettatamente in Jack Sparrow e la sua ciurma.

Si inizia il 25 maggio alle 21,15 con il primo capitolo Pirati dei Caribi: la maledizione della prima luna. Capitan Jack Sparrow (Johnny Depp) viene reclutato dal giovane Will Turner (Orlando Bloom) per liberare Elizabeth Swann (Keira Knightley) rapita da Hector Barbossa (Geoffrey Rush), l'ex primo ufficiale della Perna Nera e vecchio compagno di Sparrow prima dell'ammutinamento.

Si prosegue venerdì 26 sempre alle 21,15 con Pirati dei Caraibi: la maledizione del forziere fantasma. In questo secondo capitolo Jack Sparrow affronta un nuovo intrigo: un debito d'onore con la new-entry Davy Jones (Bill Nighy), padrone degli oceani e comandante dello spettrale veliero l'Olandese Volante.

Sabato 27 alle 21.15 è la volta del terzo capitolo della saga Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo. Will ed Elizabeth si alleano con l’ex nemico Barbossa nel tentativo di liberare Sparrow dalle grinfie di Davy Jones, avventurandosi fino alla fine del mondo.

La 4 giorni dedicata a Jack Sparrow e la sua ciurma si concluderà, domenica 28 maggio alle 21.15 con Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare. Il capitano Sparrow sarà coinvolto in un rocambolesco viaggio per raggiungere la leggendaria Fonte della Giovinezza. In questo capitolo incontriamo anche la new-entry Penelope Cruz nei panni di di Angelica Teach.

