Isola dei Famosi 2017, ecco quant'e il montepremi in palio e quanto guadagnano i concorrenti

Cifre da capogiro per questa edizione dell'Isola dei Famosi. Ecco svelato quanto 'costerà' il reality e quanto guadagnano i concorrenti

di Eleonora D'Urbano - 31 Gennaio 2017

SHARE

Isola dei Famosi 2017: montepremi finale, cachet di Alessia Marcuzzi, quanto guadagnano i concorrenti?

La 12° edizione de L'Isola dei Famosi è stata presentata in conferenza stampa come uno studio antropologico sui naufraghi che dovranno, step by step, evolversi dalla loro condizione iniziale per migliorare come individui: un bell'impegno, senza dubbio, che tuttavia sarà ampiamente ricompensato da un montepremi finale succulento e da cachet altrettanto interessanti non solo per Alessia Marcuzzi, ma anche per i 13 concorrenti.

Si vocifera che la cifra complessiva spesa per mettere in piedi L'Isola dei Famosi 2017 si aggiri intorno ai 4 milioni di euro, compresi costi logistici, vitto e alloggio, gli stipendi del personale e quelli per il viaggio. Il montepremi finale in palio è fissato a 100mila euro, la metà dei quali dovrà essere data in beneficenza, proprio come è successo nelle scorse edizioni del reality ambientato in Honduras o per la prima edizione del Grande Fratello Vip.

Sul cachet di Alessia Marcuzzi all'Isola dei Famosi 2017 non c'è nulla di certo, ma considerato il fatto che Dagospia l'anno scorso aveva svelato che la conduttrice intascava 90mila euro a puntata (dunque 900mila in totale), possiamo supporre che il compenso non sia certamente diminuito dal 2016!

E quanto guadagnano i concorrenti? Posto che ogni personaggio ingaggiato per partecipare al reality si interfaccia personalmente con la produzione e il cachet viene deciso attraverso una trattativa privata, molto dipende dalla popolarità del singolo concorrente. Simona Ventura, per esempio, guadagnò 500mila euro per sbarcare in Honduras, ma portò il reality a un altro livello, in termini di ascolti e non solo. Ivana Trump, per una breve apparizione in tv nel 2010, percepì lo stesso gruzzoletto per far visita a Rossano Rubicondi e spulciando sul web, pare che Raz Degan ottenne 570mila euro per entrare nel cast della 6° edizione di Ballando con le Stelle.

In linea di massima, possiamo dire che i concorrenti guadagnano una cifra forfettaria, al di là del tempo di permanenza, che oscilla tra i 50mila per i meno famosi ai 250 mila per chi invece è più conosciuto. A ciò va aggiunto il montepremi finale e il compenso percepito da ospiti e parenti in studio che si aggira intorno ai 1500 euro a puntata, salvo casi eccezionali.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA: MASSIMO CECCHERINI LO HA DETTO IN DIRETTA DAVANTI ALLA MARCUZZI, LEI HA...