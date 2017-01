Isola dei Famosi 2017, quando inizia e cosa vedremo quest'anno? Tutte le novità dall'Isola "antropologica" al parere di Vladimir Luxuria sui nuovi concorrenti.

di Grazia Cicciotti - 28 Gennaio 2017

SHARE

Isola dei famosi 2017, quando inizia? La data della prima puntata e anticipazioni

Inizierà lunedì 30 gennaio, in prima serata su Canale5, la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che sarà condotta - come sempre - da Alessia Marcuzzi, affiancata da Vladimir Luxuria in studio (che prende il posto del duo Mara Venier-Alfonso Signorini) e da Stefano Bettarini come inviato dall’isola (“Alvin ha deciso di fare percorsi differenti sempre nella stessa azienda” precisa in conferenza Giancarlo Scheri, direttore di Canale5).

La vera grande novità del programma, tuttavia, sta nello stesso format e, in questo, la rete e Magnolia hanno probabilmente avuto una buona idea per combattere la ‘stanchezza da reality’, cambiando in poche parole i meccanismi di gioco senza snaturare il senso dello show.

Per farla breve - e per usare le parole dei diretti interessati in conferenza - questa versione dell’Isola “sarà antropologica e studierà la specie umana”. Il cast - 14 naufraghi in tutto - dovranno superare diverse tappe che rappresentano ognuna una conquista fondamentale per la sopravvivenza: la prima è l’Isola Primitiva, chi la supererà approderà all’Isola delle Caverne, poi a quella del Fuoco, dei Metalli, della Terra, della Pastorizia, delle Maree e così via. Superare le prove equivale ad ‘evolversi’ e passare al successivo step, altrimenti si resta sull’Isola fino a data da destinarsi, in uno stato di non-evoluzione.

Se in questo modo un format che in Italia ha più di 10 anni si apre la possibilità quantomeno di sorprendere il pubblico, va anche detto che tutto è fatto a beneficio del “grande divertimento”, sfruttando una formula che prevede “epicità e commedia”, con un piccolo plus dato a favore dell’aspetto comico.

Per far sì che tutto questo funzioni, si è scelto di puntare su un cast “con un ottimo potenziale di partecipazione al gioco” e “caratteristiche personali molto forti”: per ora i 13 naufraghi sono Giulio Base, Nathalie Caldonazzo, Massimo Ceccherini, Nancy Coppola, Samantha De Grenet, Raz Degan, Eva Grimaldi, Malena, Andrea Marcaccini, Dayane Mello, Moreno, Simone Susinna, Giacomo Urtis e una quattordicesima concorrente, scelta dal pubblico durante la prima serata tra Giulia Calcaterra e Desirée Popper.

“Si tratta della mia terza edizione e sono molto contenta - ha dichiarato Alessia Marcuzzi - Mi chiedono sempre se non mi annoi a fare sempre l’Isola, ma no, non mi annoio. I reality sono i programmi più imprevedibili del mondo e quello che accade è sempre una sorpresa, anche per me. Mi piace essere in una via di mezzo tra concorrente e conduttore, perché mi piace il pensiero di emozionarmi insieme a loro”.

WANNA MARCHI E STEFANIA NOBILE FUORI DALL'ISOLA: ECCO PERCHE'