Isola dei Famosi 2017 concorrenti: oltre a Raz Degan, anche le due star di Uomini e Donne e di Amici

Isola dei Famosi 2017 concorrenti, le ultime news su chi parteciperà: oltre a Raz Degan, confermato dalla produzione, anche due star di Uomini e Donne e Amici. Tutti i dettagli sui naufraghi dell'edizione Isola dei Famosi 2017

di Eleonora D'Urbano - 17 Gennaio 2017

SHARE

Isola dei Famosi 2017 concorrenti: tra conferme e rumors, le ultime news sono bollenti

L'Isola dei Famosi 2017 partirà tra due settimane, per la precisione il 30 gennaio e ancora non sono stati svelati i concorrenti scelti per la nuova edizione che, tuttavia prevede diverse new entry tra gli addetti ai lavori del reality ambientato in Honduras.

Fuori Alfonso Signorini, dentro Vladimir Luxuria come opinionista e spalla di Alessia Marcuzzi, ma cambierà anche l'inviato: Alvin lascia il posto infatti ad un consumato personaggio dei reality, Stefano Bettarini, che può contare – ce lo auguriamo – su una vasta esperienza personale da condividere e mettere a disposizione dei concorrenti de L'Isola dei Famosi 2017. Tra strategie, nomination e importanza di allearsi con i più forti, l'ex calciatore saprà certamente essere un punto di riferimento.

Continua serenamente il toto-nomi dei partecipanti al reality in Honduras, sebbene al momento almeno una certezza c'è. Sul sito della trasmissione di Canale 5 e sui relativi account social, infatti, Raz Degan è stato confermato dalla produzione.

Oltre a lui, si vocifera possano mettere piede in Honduras anche due star di Uomini e Donne e Amici: il condizionale è d'obbligo, ma dovrebbero sbarcare, stando alle indiscrezioni più recenti, – e si spiegherebbe perché ora Mario Serpa, fidanzato di Claudio Sona, sia stato investito ufficialmente della carica di opinionista di U&D - e Moreno Donadoni, il rapper vincitore del talent di Maria De Filippi.

Infine a Domenica Live è stato lanciato un televoto tra Giulia Calcaterra, Desiré Popper e Elena Morali per un posto tra i concorrenti de L'Isola dei Famosi 2017. Si fa il nome anche di Dayane Mello e Cicciolina, per una edizione davvero bollente, ma quanto c'è di vero in queste voci?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, TRA I CONCORRENTI ANCHE IL DR. LEMME E GIANLUCA VACCHI?