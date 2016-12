Isola dei famosi 2017 concorrenti, scoop su chi ci sarà: tra i nomi anche Dottor Lemme e Gianluca Vacchi

Tra i concorrenti dell'Isola dei famosi spuntano i primi scoop: i nomi di chi ci sarà sono esplosivi. Dottor Lemme e Gianluca Vacchi con Giorgia Gabriele: ecco tutti i dettagli

di Eleonora D'Urbano - 23 Dicembre 2016

Isola dei famosi 2017 concorrenti, Lemme e Vacchi

Come ce li vedreste a L'Isola dei Famosi 2017 il Dottor Lemme e Gianluca Vacchi con la fidanzata Giorgia Gabriele tra i concorrenti? Di indiscrezioni sulla nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi ce ne sono tante e ve le abbiamo riportate, ma questo finora sembra essere il vero scoop. Il cast è oramai in via di definizione e stando a quanto diffuso da Alberto Dandolo su Oggi, pare che Piersilvio Berlusconi, alla ricerca di un personaggio forte su cui puntare per non incappare in alcun problema di share, abbia messo gli occhi su uno dei vip più controversi e discussi del momento: il guru di Instagram e web influencer Gianluca Vacchi, che – se l'accordo andasse in porto – sarebbe accompagnato dalla fidanzata Giorgia.

Pronto a fare i suoi balletti anche in Honduras, tra mosquitos, tempeste e morsi della fame? Potrebbe essere un'ottima sfida per il manager e ad aiutarlo nell'alimentazione sarebbe pronto un altro personaggio di cui sentiamo sempre più spesso parlare, il dottor Alberico Lemme, come anticipato da 361magazine. Il dietologo dei vip – come è stato soprannominato dopo aver preso a cuore i casi di Simona Tagli e Flavio Briatore – ormai è un ospite fisso di Domenica Live o Pomeriggio 5 e sembra che Barbara D'Urso non possa proprio fare a meno di lui. D'altronde quando c'è Lemme in tv, il risultato è assicurato e probabilmente anche la rissa!

Isola dei famosi 2017 concorrenti: oltre alla presenza – ancora tutta da confermare – di Wanna Marchi e Stefania Nobile e il duo di comici Gigi e Andrea, nonché Claudio Sona e Mario Serpa direttamente da Uomini e Donne con Giulia De Lellis, potrebbero aggiungersi alla squadra di naufraghi anche il dottor Lemme e Gianluca Vacchi. Se anche solo la metà di questi nomi fosse ufficiali, la Marcuzzi potrebbe cantar vittoria già da ora.