Ecco la scelta di Claudio D'Angelo, colpo di scena sul trono classico di Uomini e Donne Video - Foto

In molti attendono di vedere la scelta di Claudio D'Angelo: ecco quando andrà in onda e cosa accadrà. Ed ecco il colpo di scena in diretta dopo la scelta di Claudio

di Barbara Andreoli - 09 Gennaio 2017

Torna oggi Uomini e Donne. Cosa accadrà durante la puntata? E quale sarà la scelta di Claudio? Finalmente una buona notizia per tutti i milioni di fedeli appassionati di Uomini e Donne, lo storico show condotto da Maria De Filippi oggi tornerà in tv dopo la pausa per le feste. Lo show di Canale 5, che ha concluso l'anno con ascolti altissimi, si prepara a stupire i fans con una puntata che, a quanto pare, sarà parecchio scoppiettante. Ma cosa accadrà oggi? Siamo in grado di darvi alcune anticipazioni. Innanzitutto, secondo alcune immagini diffuse dal sito ufficiale del programma, sembra che oggi potremo finalmente assistere alla scelta di Claudio D'Angelo del Trono Classico. Dopo l'eliminazione di Simona e la discussione che ha portato Sonia ad abbandonare lo studio durante una delle ultime puntate andate in onda, il programma riprenderà oggi con un'esterna. Claudio ha voluto, infatti, raggiungere Ginevra a Napoli. Il ragazzo sembra essere rimasto molto colpito dalla giovane corteggiatrice ed ha trovato con lei parecchi punti in comune nonostante la grande differenza d'età. La sua scelta sembra decisamente orientata verso di lei. Ma, a parte la scelta di Claudio, ci sarà un'altra sorpresa. Dopo la cocente delusione provata nei confronti del tronista, con cui ha avuto anche un'animata discussione prima di abbandonare lo studio, Sonia tornerà e le verrà annunciato che la sua esperienza nel programma Mediaset non finirà qui. Sonia sarà, infatti, la prossima tronista. I telespettatori assisteranno alla grande commozione di Sonia e, dopo che le saranno stati presentati tutti e 18 i pretendenti la vedranno, finalmente, sedere sul Trono Classico di Uomini e Donne.