Il Piccolo Lord, che fine ha fatto? Ecco di cosa si occupa ora l'attore Rick Schroder

di Carlotta Sabatini - 01 Febbraio 2017

Nel 1980 uscì nelle sale Il Piccolo Lord (Little Lord Fauntleroy), pellicola diretta da Jack Gold ed interpretata da Rick Schroder e Alec Guinness. A vestire i panni del Piccolo Lord era proprio Rick Schroder che, appena un anno prima, si era portato a casa il Golden Globe grazie al film Il Campione di Franco Zeffirelli. Un bambino prodigio, insomma, se si pensa che nel 1980 Rick avesse solo 10 anni, e che - come tanti prima di lui - è stato un po’ vittima dell’etichetta del baby-attore, che ha provato a scrollarsi di dosso negli anni seguenti. Che fine ha fatto, però, precisamente il Piccolo Lord?

Negli anni successivi alla distribuzione de Il Piccolo Lord, Rick ha provato a calarsi in ruoli più maturi e, nello stesso tempo, ha testato nuovi format: vi potrebbe essere capitato di vederlo in serie tv come Scrubs e 24, mentre nel 2004 ha debuttato come regista per il film Black Cloud. Attualmente, però, la passione di Schroder sono i documentari: dopo aver realizzato My Fighting Season e The Fighting Season per Audience Network, l’attore e regista si è lanciato insieme al cameraman e produttore River Rainbow Hagg in un nuovo progetto sulla guerra in Siria.

“Stavo pensando a una nuova terza serie di documentari - ha dichiarato - ma non c’era l’opportunità di collegarsi all’eservito americano, almeno non ufficialmente”.

Il documentario, af ogni modo, alla fine è ‘nato’ e verrà trasmesso sempre da Audience Network probabilmente intorno a maggio negli Stati Uniti.

foto@Facebook