Il grande Lebowski: torna in tv il film cult degli anni '90

Il Grande Lebowski in tv stasera su Italia1: ecco una raccolta di fatti curiosi e incredibili sul film dei fratello Coen, che ha contribuito a far nascere, tra le altre cose, una religione

di Francesca Di Belardino - 20 Dicembre 2016

Il Grande Lebowski andrà in onda stasera, 20 dicembre, su Italia1: il film dei fratelli Coen, vero e proprio cult degli anni '90, è entrato nella cultura popolare insieme agli attori protagonisti e alle loro molte citazioni.

Protagonista del film è Drugo, alias Jeffrey Lebowski, interpretato da Jeff Bridges: con lui nel cast John Goodman, Steve Buscemi, Julianne Moore e anche John Turtutto in un imperdibile cameo.

Il film è un susseguirsi di situazioni paradossali, gag ed equivoci che lo hanno reso una perla del cinema contemporaneo: basti pensare che sono usciti addirittura saggi universitari sul tema (nel 2009 l'Indiana University Press ha pubblicato una raccolta di artucoli sul mondo di Lebowski), o che a Luisiville si tiene ogni anno il Lebowski Fest. Nel 2014, inoltre, il film è stato scelto per la preservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti

Sono moltissime le curiosità sul film: ad esempio il guardaroba di Drugo proviene quasi tutto dall'armadio dello stesso Jeff Bridges, che ha indossato alcuni capi anche in altri film.

A Manhattan esiste un negozio interamente dedicato al film dei Coen: si chiama The Little Lebowski Shop, è nato a metà del 2000 e dentro c'è tutto quello che può venirvi in mente a proposito del film.

Ma la realtà, lo diciamo sempre, spesso supera anche la fantasia: lo stile di vita di Drugo è piaciuto così tanto ai telespettatori che qualcuno ha pensato bene di fondare un movimento pseudo-religioso, il Dudeismo, basato sulla filosofia spicciola di Lebowski. Qualcosa che possiamo riassumere agevolmente in "Take it easy, man"

A proposito, c'è anche chi ha contato le volte che Drugo dice la parola "man" durante il film: sapete quante sono? 144, circa una volta e mezzo ogni minuto. Primato battuto dalla parola "fuck", pronunciata ben 281 volte.