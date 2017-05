Il Commissario Maltese muore? Anticipazioni ultima puntata della fiction Rai: ecco cosa accadrà

Dario Maltese, il commissario interpretato da Kim Rossi Stuart, nell'ultima puntata rischierà tanto per comprendere e smascherare gli intrecci fra mafia e politica. Il Commissario Maltese morirà? Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata del 16 Maggio

Andrà in onda stasera su Rai1 l'ultima puntata della miniserie 'Maltese - Il romanzo del commissario', il poliziesco interpretato da Kim Rossi Stuart e diretto da Gianluca Maria Tavarelli che ha avuto un clamoroso successo tra il pubblico.

La storia di Dario Maltese, commissario tutto d'un pezzo deciso a vendicare la morte di un amico e tormentato dagli spettri del suo passato, ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori anche grazie alla bravura di Kim Rossi Stuart nell'interpretare in modo credibile un commissario antimafia nella Trapani degli anni '70.

Maltese è ora ad un passo dallo scoprire gli intrecci fra mafia e Stato che hanno portato alla morte del suo fraterno amico, il commissario Peralta: nonostante i tentativi di fermarlo in ogni modo il commissario è andato dritto per la sua strada ma non è riuscito ad impedire la morte di Giulia Melendez (Valeria Solarino), suo marito Luciano Consalvo (Enrico Lo Verso) e della figlioletta Innocenza.

A Trapani è in corso una guerra, un avvicendamento fra vecchia e nuova guardia, che porterà ad un grande spargimento di sangue: Maltese, aiutato dalla compagna Elisa e dal giornalista Mauro Licata (Francesco Scianna), cercherà di sgominare la rete di interessi economici e politici costruita da anni nel cuore della città siciliana.

Nell'ultima puntata, Maltese e la sua squadra rischieranno seriamente di morire: sul capo del commissario i clan mafiosi hanno lanciato una sentenza di morte. Dario Maltese ed Elisa faranno la fine del commissario Peralta e di sua moglie? Oppure riusciranno a lasciare Trapani ed andare avanti con le loro vite, insieme?

Il commissario Maltese deve necessariamente risolvere anche il caso della morte di suo padre, accusato di abusi su una minore e per questo apparentemente morto suicida, per concludere la sua "missione" a Trapani: dall'altra parte dell'Oceano, in America, c'è anche la figlia Noa, nata da un precedente matrimonio, a cui Dario vorrebbe stare più vicino. I nodi da sciogliere sono molti: l'ultima puntata di 'Maltese - Il diario del commissario', andrà in onda stasera 16 maggio su Rai1.