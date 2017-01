I Bastardi di Pizzofalcone, i record della serie con Alessandro Gassman

I bastardi di Pizzofalcone, record all'esordio e share da capogiro anche in seguito: qual è il segreto del successo della fiction?

di Francesca Di Belardino - 23 Gennaio 2017

SHARE

Andrà in onda stasera la quarta puntata de 'I bastardi di Pizzofalcone', la fiction Rai tratta dai libri di Maurizio De Giovanni ed ambientata nell'omonimo commissariato di Polizia di Napoli: il pubblico ha accolto con grande entusiasmo le prime tre puntate, portando la fiction a registare ascolti da record.

Le prime due puntate de I Bastardi di Pizzofalcone hanno infatti raggiunto risultati inaspettati, con il 25% di share e 7 milioni di telespettatori, appena in calo nel terzo episodio, 6 milioni e mezzo.

Numeri da record che fanno intuire come la strada del giallo lettarario sia quella giusta da percorrere: i risultati erano già arrivati con il Rocco Schiavone di Marco Giallini, tratto dai romanzi di Antonio Manzini, segno che oltre a Don Matteo (e similari) su Rai1 può esserci vita e speranza.

I bastardi di Pizzofalcone racconta la storia di un commissariato decimato e ricostituito con gli scarti degli altri uffici: un gruppo di persone con i suoi problemi, umani e professionali, tutti accumunati dal non avere niente da perdere. Un cast composto da grandi nomi come Alessandro Gassman e Tosca D'Aquino e lo scenario di una bellissima Napoli, complessa e affascinante, completano l'opera.

Questa la sinossi ufficiale della quarta puntata, in onda stasera 23 gennaio: Un giovane ricercatore di grande talento e sua sorella, una ragazza tanto bella da togliere il fiato, vengono assassinati nel loro misero appartamento. Qualcuno ha interrotto le loro vite un attimo prima che trovassero il riscatto da un’esistenza di sacrifici, ma non sembra esserci movente, se non quello aberrante di un violento e feroce padre padrone. Ma una svolta determinante delle indagini svelerà l’anima oscura di un insospettabile assassino...