I Bastardi di Pizzofalcone: il messaggio dell’autore dei libri su facebook

I Bastardi di Pizzofalcone, l'autore dei libri Maurizio De Giovanni festeggia su Facebook. Ecco cosa ha scritto.

di Grazia Cicciotti - 27 Gennaio 2017

Si chiama Maurizio De Giovanni e, per chi non lo sapesse, è l’autore della serie di romanzi I Bastardi di Pizzofalcone, che hanno ispirato l’ormai nota (e omonima) serie televisiva con protagonista Alessandro Gassman, nei panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono.

La prima stagione, che va in onda dal 9 gennaio su Rai1, sta registrando un incredibile successo, sia in termini di critica che di auditel e, oltre al cast e agli addetti ai lavori, a festeggiare per questo riscontro decisamente positivo è stato lo stesso scrittore sulla propria pagina Facebook.

“Questo è un messaggio di personale, euforica esultanza redatto sulla mia personale bacheca. - scrive De Giovanni dopo aver letto i ‘risultati’ della quarta puntata della fiction - E’ teso soltanto alla condivisione con chi vuole bene a me e alle mie storie di un momento fantastico ed estremamente gratificante, quindi per una volta pregherei Critici, Troll, Flames, Intellettuali, Provocatori, Bastian Contrario, Millenaristi e Professionisti della Disperazione di prendersi una breve vacanza e arricciare altrove il naso. La quarta puntata della fiction I Bastardi di Pizzofalcone, dai libri del sottoscritto, ha realizzato ieri il 28% di share, superando il fatidico muro dei sette milioni di spettatori. UN TRIONFO ASSOLUTO!!! Grazie a tutti, ma soprattutto a questi magici attori”.

foto@Facebook