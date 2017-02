I bastardi di Pizzofalcone anticipazioni ultima puntata: cosa succederà nel finale di stagione? Tutti i dettagli

I Bastardi di Pizzofalcone, anticipazioni ultima puntata: ultimo caso spinoso per Lojacono e Piras. Cosa succederà durante la puntata del 6 febbraio su Rai1

di Francesca Di Belardino - 02 Febbraio 2017

SHARE

I bastardi di Pizzofalcone, anticipazioni ultima puntata: un bambino rapito e guai per Lojacono

E' stato un grande successo per Rai1 e i fan invocano a gran voce il sequel sui social: i Bastardi di Pizzofalcone, serie tv poliziesca con Alessandro Gassman basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni, è arrivata all'ultima puntata, che andrà in onda il 6 febbraio.

Gli ascolti hanno premiato la serie tv per tutti e cinque gli episodi e non c'è stata controprogrammazione che abbia tenuto: neanche la prima puntata dell'Isola dei Famosi, anche se breve a causa del maltempo, ha scalfito lo strapotere de I Bastardi.

Cosa succederà quindi nel finale di stagione? L'ultimo caso da risolvere è per i bastardi di Pizzofalcone particolarmente spinoso. Viene infatti rapito un bambino, durante la visita scolastica ad un museo di Napoli: i misteriosi rapitori lo rinchiudono in uno scantinato buio e freddo con l’unica compagnia di un pupazzetto di un super eroe. Il piccolo, ciliegina sulla torta, è figlio di un ricco imprenditore e nipote di un nonno ancora più ricco. Una storia agghiacciante dove le indagini procedono a tentoni e i protagonisti devono fare i conti con le menzogne e i rancori che ancora li bloccano. Mai come in questa ultima puntata sarà evidente che anche un banale furto in un appartamento può nascondere le peggiori sorprese.

I Bastardi di Pizzofalcone anticipazioni ultima puntata: la soddisfazione di De Giovanni

"Allora, la quinta puntata dei Bastardi di Pizzofalcone è stata vista da 6.600mila persone per il 26,7% di share, nonostante la prima puntata dell'Isola dei Famosi su Canale Cinque, poi abortita per il maltempo (ma chi era su quel canale ovviamente a quel punto ci è rimasto). I tecnici mi parlano di un vero e proprio trionfo, a questo punto. Come si dice dalle mie parti, i numeri so' numeri. Grazie a tutti.“: così lo scrittore Maurizio De Giovanni ha commentato, dalla sua pagina Facebook, i risultati audience della quinta puntata de I Bastardi, decisamente buoni come tutte quelle che l'avevano preceduta.