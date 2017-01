I Bastardi di Pizzofalcone 2: si parla già di una seconda stagione della serie con Alessandro Gassman.

di Grazia Cicciotti - 25 Gennaio 2017

I Bastardi di Pizzofalcone 2, cosa si sa sulla seconda stagione?

Ci sono pochi dubbi sul successo della serie I Bastardi di Pizzofalcone, la cui quarta puntata - andata in onda il 24 gennaio - ha registrato ben 7 milioni di telespettatori, circa 500mila in più rispetto all’episodio precedente. Sono numeri importantissimi, che rendono felice in primis lo scrittore Maurizio De Giovanni, autore dei libri che hanno ispirato la serie, e a seguire regista e cast, che iniziano già a prepararsi per una seconda stagione.

A renderlo noto senza mezzi termini è proprio Maurizio De Giovanni che - intervistato da Run Radio (radio universitaria del Suor Orsola Benincasa di Napoli) - ha dichiarato che la seconda stagione ci sarà, che gli episodi sono già in lavorazione e che probabilmente arriveranno sul piccolo schermo nel 2018.

“Sono contentissimo del risultato. - ha commentato lo scrittore - È assolutamente all’altezza delle mie aspettative. E poi sono contento per la città: è un lavoro che porta tantissimo a Napoli in termini economici, visto l’impegno della produzione, e in termini di pubblicità”.

"Alessandro è stato così gentile da chiedermi dei consigli. - ha aggiunto poi lo scrittore parlando di Alessandro Gassman - Io non gliene ho dati, non ne ha bisogno, ma mi sono limitato a dare delle impressioni su come io sento il personaggio, su quello che il commissario Lojacono secondo me prova rispetto a quel che lo circonda. Alessandro ha fatto proprie queste osservazioni, con la sensibilità è la bravura che gli appartengono. E poi ha letto i romanzi: avrebbe potuto leggere solo le sceneggiuature e invece ha letto i romanzi. Cosa di cui gli son grato".

