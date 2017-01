House of Cards 5, ecco il trailer controverso della nuova stagione

House of Cards 5 il trailer online nel giorno dell'insediamento di Donald Trump: anche per questo è apparso ancora più controverso. Ecco perchè

di Francesca Di Belardino - 25 Gennaio 2017

Il 30 maggio inizierà, negli Stati Uniti, la quinta stagione di House of Cards, il political drama con Kevin Spacey e Robin Wright: come sempre sul pezzo, i produttori dello show originale Netflix lo hanno diffuso il giorno dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.

Trump, da uomo di spettacolo qual è (stato), lo avrà sicuramente apprezzato, ma per molti questo trailer è controverso: si vede infatti una bandiera americana al contrario, mentre sullo sfondo si sentono voci di bambini recitare il Giuramento di Fedeltà ("Giuro fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti d'America, e alla Repubblica che essa rappresenta: una Nazione al cospetto di Dio, indivisibile, con libertà e giustizia per tutti"). L'effetto finale è abbastanza inquietante.

La quinta stagione sarà la prima senza senza l'ideatore Beau Willimon come showrunner e vedrà la presenza di nuovi personaggi (dopo l'uscita di scena di alcuni storici, ricordiamo qui uno dei momenti shock della serie tv, occhio agli spoiler): vedremo la nominata all'Oscar Patricia Clarkson e l'attore di The Amazing Spider-Man Campbell Scott nei panni di characters che sono stati definiti "molto presenti".

Dalle poche notizie trapelate, sappiamo anche che Frank Underwood e la moglie Claire sono tornati a fare squadra e sopratutto, parole loro, a "seminare il terrore". Tutti i fan della serie -che in Italia è in esclusiva su Sky Atlantic- sono ansiosi di conoscere i nuovi sviluppi: in qualche modo ci saranno parallelismi con la realtà attuale? Qualcosa ci dice di si....