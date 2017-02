Grillo vs Grillo su Netflix sfida Sanremo 2017: quando andrà in onda? Tutte le info e il trailer dello spettacolo

Grillo vs Grillo, lo spettacolo disponibile su Netflix dal 10 febbraio: ecco il trailer e qualche anticipazione

Sarà a disposizione dal 10 febbraio su Netflix 'Grillo vs Grillo', lo spettacolo che segna il ritorno del comico genovese sul palco dopo il lungo stop e l'ingresso in politica come leader del Movimento 5 Stelle: c'è grande attesa per sapere il contenuto di questo "pezzo comico" di Grillo, che promette di mescolare politica, censura e attualità conditi dal sarcasmo che lo ha reso celebre.

Il trailer, che vi proponiamo di seguito, già promette bene: dopo aver parlato brevemente del suo esordio in politica, Grillo sciocca la platea esclamando: Scherzavo!

Lo spettacolo prosegue così, in bilico fra reale e surreale, con momenti liberatori (il vaffa... fatto gridare a tutta la platea) e altri più ricchi di indignazione: una cosa è certa, Beppe Grillo ha conservato il suo stile graffiante e non risparmia nessuno, tantomeno sè stesso.

Grillo ha iniziato la sua carriera nel mondo della televisione grazie a Pippo Baudo, alla fine degli anni '70: ha lavorato molto in Rai anche se la sua vena satirica lo ha portato a brevi allontanamenti (non piacque, ad esempio, una battuta sui socialisti ladri pronunciata a Fantastico 7, mentre Craxi era ancora presidente del consiglio), è poi approdato sul satellite con Tele+ (prima dell'acquisto da parte di Murdoch), arrivando nel 1988 a parodiare il discorso del Presidente della Repubblica del 31 dicembre, con un pezzo comico andato in onda circa mezz'ora dopo.

Iniziavano ad essere presenti nei suoi monologhi temi ambientalisti e saliva l'interesse per le nuove tecnologie di comunicazione: il blog di Grillo, oggi uno dei più letti in Italia, viene aperto nel 2000 insieme a Gianroberto Casaleggio.

Nel 2007 arrivavano i V-Day e nel 2008 inizia la genesi del Movimento 5 stelle: il resto è storia recente e recentissima.